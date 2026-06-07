"Daos fraternalmente la paz": el gesto de los fieles a la policía que ha marcado la visita del papa León XIV a España

La visita del papa León XIV a España está dejando algunos de los momentos más destacados de su joven pontificado. Desde su llegada, miles de fieles han participado en los actos religiosos, encuentros institucionales y celebraciones litúrgicas organizadas en distintas ciudades, en estos momentos con parada en Madrid, en un viaje marcado por los mensajes de diálogo, fraternidad y cercanía con la ciudadanía.

Durante estos días, el pontífice ha insistido en la importancia de construir puentes entre las personas, fomentar la convivencia y recuperar espacios de encuentro en una sociedad cada vez más polarizada. Sus intervenciones han reunido a creyentes y curiosos que han querido acompañar de cerca una visita considerada histórica por muchos sectores de la Iglesia española.

Rezos espontáneos en las calles

Más allá de los actos oficiales, en las últimas horas han comenzado a circular numerosos vídeos en redes sociales que muestran escenas espontáneas protagonizadas por grupos de fieles rezando en la calle al paso de la comitiva papal. En las imágenes puede verse a decenas de personas entonando oraciones y cánticos mientras esperan la llegada del Santo Padre, generando un ambiente de recogimiento poco habitual en espacios públicos.

Estos encuentros improvisados han llamado la atención por la participación de personas de diferentes edades y por el clima de respeto que ha acompañado las concentraciones.

El gesto que más comentarios ha generado

Uno de los momentos que más repercusión ha tenido ha sido el protagonizado por varios participantes que, durante estos rezos, se acercaron a los agentes de Policía desplegados en la zona para ofrecerles el tradicional saludo de la paz.

Los agentes respondieron de forma cordial, protagonizando una escena que rápidamente se ha difundido en plataformas digitales y que muchos usuarios han destacado por su simbolismo. Para numerosos asistentes, la imagen representó un momento de encuentro, respeto mutuo y reconocimiento a la labor de los cuerpos de seguridad.

¿Qué significa "dar la paz"?

El gesto de dar la paz forma parte de la liturgia católica y suele realizarse durante la celebración de la Eucaristía. Consiste en intercambiar un saludo de reconciliación, respeto y fraternidad con las personas que se encuentran alrededor.

Aunque habitualmente se desarrolla dentro de los templos, no es extraño que, en encuentros multitudinarios vinculados a celebraciones religiosas, los fieles trasladen este signo de amistad y buena voluntad a otros ámbitos.

En este caso, la imagen de ciudadanos ofreciendo la paz a los policías encargados de velar por la seguridad del evento ha sido interpretada por muchos como una muestra de agradecimiento y como un reflejo del mensaje de convivencia y fraternidad que León XIV ha defendido durante su visita.

Una visita marcada por la cercanía

A falta de que concluya el viaje, la presencia del papa en España está dejando tanto importantes mensajes institucionales como escenas cotidianas que han conectado con la población. Entre ellas, este sencillo pero significativo gesto de dar la paz se ha convertido en una de las estampas más comentadas de una visita que continúa despertando una gran expectación dentro y fuera de los ámbitos religiosos.

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Más allá de los grandes discursos, son precisamente estas imágenes de cercanía las que están contribuyendo a definir una visita en la que el mensaje de unidad, respeto y encuentro entre las personas ha estado presente desde el primer momento.