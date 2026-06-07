La visita del Papa a España, en directo | Centenares de personas aguardan ya en Cibeles para la Misa de León XIV

El papa León XIV prosigue este domingo su visita a España con otra jornada en Madrid, después de un intenso primer día en la capital. Tras aterrizar este sábado, el Pontífice fue recibido con honores por los Reyes en el Palacio Real, donde pronunció su primer discurso. Por la tarde, visitó un centro de Cáritas y posteriormente celebró una vigilia ante medio millón de personas. En su segundo día, el Papa oficiará una multitudinaria misa en la plaza de Cibeles y por la tarde acudirá a un acto con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en Movistar Arena.

León XIV afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

Por la tarde, cita cultural en el Movistar Arena Por la tarde, a las 16.30 horas, Robert Prevost tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y, posteriormente, a las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes', que combinará manifestaciones artísticas de los Conservatorios Superiores de Música CAM, y testimonios personales de la vida en la gran ciudad. Este encuentro, conducido por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar, ha sido concebido como "un espacio de diálogo y reflexión entre la Iglesia y diversos ámbitos fundamentales de la vida social: la educación, la cultura, la empresa y el deporte, todos unidos por el compromiso con el bien común", como ha indicado la Archidiócesis de Madrid.

Se esperan más de 380.000 asistentes Este acto contará con la presencia de los Reyes, acompañados de sus hijas. También está prevista la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y la portavoz en el Congreso de Vox, Pepa Millán, entre otros. Tanto la Plaza de Cibeles como los alrededores están preparados para acoger hasta cerca de un millón de personas para este acto, que cuenta con cerca de 380.000 personas inscritas, según han dado a conocer este sábado los organizadores, que precisan que esta inscripción no es obligatoria, por lo que esperan que la asistencia sea aún mayor.

Segundo día del viaje apostólico El Papa León XIV afronta 7 de junio la segunda jornada de su viaje apostólico a España. La jornada del Papa comenzará a las 10.00 horas en la Plaza de Cibeles, donde se celebrará la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, otro de los eventos más multitudinarios de la visita.

Víctor Rodríguez Tres horas para el inicio de la Misa A tres horas del inicio de la misa que León XIV oficiará en Cibeles centenares de fieles se congregan ya en las inmediaciones de la plaza. Se han registrado para asistir 380.000 personas pero la organización prevé una afluencia mucho mayor.

Fuegos artificiales al final de la vigilia de oración del papa en Madrid. / José Luis Roca El Papa cierra con una vigilia en Madrid ante 500.000 personas un intenso primer día de su visita a España León XIV cerró este sábado un intenso primer día de su visita a España con una vigilia ante 500.000 jóvenes. Este domingo, el Papa afronta la segunda jornada de su viaje, de nuevo en Madrid. El programa comenzará a las 10.00 horas en la Plaza de Cibeles, donde se celebrará la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, otro de los eventos más multitudinarios de visita.

Roberto Bécares Los jóvenes viven una "fiesta" con el Papa en la vigilia de Madrid: "Ser cristiano no es algo solo de personas mayores" Son las 20.33 horas y por las pantallas que se han colocado a lo largo del Paseo de la Castellana se ve cómo un hombre 'lanza' a su bebé al Papa Léon XIV, que se ha bajado del papamóvil, para que le bendiga como cuando Rafiki alzaba a Simba en 'El Rey León'. El emotivo himno oficial del viaje apostólico 'Alzad la Mirada' atrona desde hace rato, el público lleva ya horas esperando sentada en suelo, en sillas de playa, en aceras, la organización sigue repartiendo botellas de agua, sorprendentemente frías, y, apartada de la muchedumbre, una joven pierde la mirada, ciertamente emocionada. Lee la noticia completa.

Víctor Rodríguez El papa León XIV, en su trayecto en papamóvil para la oración de vigilia en Madrid. / José Luis Roca / PIM León XIV trae a España un potente mensaje político de cercanía a los vulnerables desde el arranque de su visita Entre lo institucional, lo social y lo pastoral, León XIV ha iniciado este sábado el viaje que durante seis días le llevará por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, la primera visita a España de un Papa en 15 años, y lo ha hecho con un potente mensaje político que ha querido lanzar desde el arranque de su periplo español. El pontífice ha sido directo y firme en este sentido, dejando un tono más relajado y los gestos más cercanos para vulnerables y jóvenes. Así, ha tratado de buscar el equilibrio entre las advertencias por las malas decisiones que se toman en los Estados o en el mundo con la necesidad de la cercanía y la ayuda urgente, sin peros, a los que más la necesitan. Lee la noticia completa.

Marina Armas El Papa León XIV, durante ala vigilia en la Plaza de Lima de Madrid. / José Luis Roca / PIM León XVI llama a los jóvenes a "dar una nueva dirección a la sociedad" en una multitudinaria vigilia en Madrid El papa León XIV y cientos de miles de jóvenes han celebrado este sábado por la tarde la vigilia de oración en la Plaza de Lima, junto al estadio Santiago Bernabéu, en el primer acto multitudinario de su visita a Madrid, prevista hasta el próximo 9 de junio. Es la primera parada de un viaje que llevará al pontífice a Barcelona y a las islas Canarias. Frente a miles de fieles, 500.000 personas según delegación de Gobierno, el santo padre ha emplazado a los jóvenes a "ser protagonistas del cambio de la sociedad". Lee la noticia completa.

"Somos libres de las modas, porque somos discípulos de la verdad" El Papa ha rechazado la idea de ser "prisioneros del tiempo que pasa" y ha valorado ser "libres frente a toda coacción y engaño". "Somos libres de las modas, porque somos discípulos de la verdad", ha asegurado. Además, ha apelado a los jóvenes: "Estáis llamados a dar una nueva dirección a la sociedad".