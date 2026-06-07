"Ser un sujetavelas": la incómoda historia del tercero que sobra

Pocas expresiones describen tan bien una situación incómoda como “ser un sujetavelas”. Se dice de la persona que acompaña a una pareja y acaba sintiéndose de más, como el clásico tercero que no sabe dónde mirar, qué decir ni cuándo marcharse. También se usa la forma “hacer de sujetavelas”, quizá aún más gráfica: no eres protagonista del plan, solo estás ahí sosteniendo la escena.

El origen de la expresión está en una imagen muy antigua y bastante literal. Antes de la luz eléctrica, cuando una pareja necesitaba iluminación en una habitación, una calle o un encuentro nocturno, podía haber una tercera persona encargada de sostener una vela. Esa persona alumbraba, acompañaba y estaba presente, pero no participaba realmente de la conversación íntima ni del cortejo.

Una figura presente, pero fuera de la escena

El sujetavelas estaba cerca de la acción, pero no formaba parte de ella. Esa es la clave de la expresión. Su función era útil, incluso necesaria, pero al mismo tiempo resultaba secundaria y algo ridícula: iluminar a otros mientras él quedaba reducido a una presencia pasiva.

De ahí surgió el sentido figurado. Con el tiempo, ya no hizo falta ninguna vela para que la imagen siguiera funcionando. Bastaba con que alguien acompañara a dos enamorados, o a dos personas claramente centradas la una en la otra, para que se sintiera convertido en sujetavelas.

La expresión mantiene ese punto de humor porque no describe una tragedia, sino una incomodidad cotidiana. Todos entendemos la escena: una pareja se mira, se besa, se cuenta cosas privadas, y el tercero sonríe sin saber si mirar el móvil, pedir otra bebida o fingir que está disfrutando.

Un sujetavelas. / INFORMACIÓN

Hoy “ser un sujetavelas” significa sentirse desplazado en un plan de pareja. Puede ocurrir en una cena, un viaje, una salida al cine, una fiesta o incluso en una conversación donde dos personas tienen una complicidad de la que el tercero queda excluido.

Por ejemplo: “Fui con mi amiga y su novio y acabé haciendo de sujetavelas toda la noche”. La frase no acusa necesariamente a la pareja de mala intención. Simplemente expresa que la situación colocó a la tercera persona en un papel incómodo, casi decorativo.

Diferencia con “hacer de carabina”

Aunque a veces se parecen, “ser un sujetavelas” no es exactamente lo mismo que “hacer de carabina”. La carabina era la persona que acompañaba a una pareja para vigilarla o guardar las apariencias, sobre todo en épocas en las que el cortejo estaba más controlado socialmente.

La carabina tenía una función de supervisión. El sujetavelas, en cambio, no vigila ni protege: simplemente sobra un poco. Está ahí porque ha sido invitado, porque no había otro plan o porque la situación acabó convirtiéndose en una cita de dos con un acompañante involuntario.

La fuerza de “sujetavelas” está en que convierte una emoción social muy reconocible en una imagen sencilla. No hace falta explicar demasiado. La palabra ya contiene la escena entera: alguien de pie, con la vela en la mano, iluminando una historia que no es la suya.

Por eso sigue funcionando aunque las velas hayan desaparecido de la vida cotidiana. La incomodidad del tercero de más no ha desaparecido. Solo ha cambiado de escenario: antes podía estar en una habitación mal iluminada; hoy puede estar en una mesa de restaurante, en un grupo de WhatsApp o en una escapada donde dos se comportan como pareja y el tercero empieza a preguntarse qué pinta allí.

Una expresión con humor y resignación

“Ser un sujetavelas” no suele decirse con dramatismo, sino con ironía. Tiene algo de queja, pero también de broma. Quien la usa reconoce que ha quedado en una posición poco brillante: ni excluido del todo ni integrado de verdad.

En el fondo, la expresión funciona porque todos hemos visto o vivido alguna versión de esa escena. A veces el sujetavelas es un amigo soltero entre parejas. A veces es alguien que acompaña por compromiso. Y a veces uno descubre demasiado tarde que aquel plan de tres era, en realidad, una cita de dos con testigo.

Así, una vieja imagen de alguien sosteniendo una vela terminó convirtiéndose en una frase perfecta para nombrar una incomodidad universal: estar presente, pero no pintar demasiado.