Consumo alerta de almendra no declarada en un relleno de praliné de avellana vendido en la Comunidad Valenciana
La advertencia afecta al producto Hazelnut Praliné de la marca FunCakes en envase de 325 gramos; las personas alérgicas a este fruto seco no deben consumirlo
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una advertencia dirigida a las personas con alergia a las almendras por la presencia de este fruto seco no declarado en el etiquetado de un relleno de praliné de avellana procedente de Países Bajos.
El producto afectado es Hazelnut Praliné, relleno de praliné de avellana de la marca FunCakes, comercializado en un envase con tapa de rosca de 325 gramos y conservado a temperatura ambiente.
Según la información disponible, la distribución inicial ha alcanzado a Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, aunque no se descarta que pueda haber redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Qué producto está afectado
Los datos facilitados por AESAN son los siguientes:
- Nombre del producto: Hazelnut Praliné, relleno de praliné de avellana
- Marca: FunCakes
- Formato: envase con tapa de rosca
- Peso: 325 gramos
- Temperatura de conservación: ambiente
- Lotes afectados: todos aquellos productos en los que no figure la presencia de almendras en el etiquetado
La alerta se refiere a la presencia de almendras no incluida en la etiqueta, un dato especialmente relevante para personas alérgicas, ya que pueden consumir el producto creyendo que no contiene ese ingrediente.
Qué deben hacer las personas alérgicas
AESAN recomienda que las personas con alergia a las almendras que tengan este producto en casa se abstengan de consumirlo.
La advertencia no implica que el producto sea peligroso para toda la población. La propia agencia subraya que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.
La clave, por tanto, está en revisar el envase. Si se trata del relleno de praliné de avellana FunCakes y en el etiquetado no aparece declarada la almendra, las personas alérgicas deben evitar su consumo.
Cómo se ha detectado la alerta
AESAN ha tenido conocimiento de esta incidencia a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea, tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Alemania.
La información se ha comunicado también mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información para que las autoridades competentes verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Por qué es importante declarar los alérgenos
La presencia de un alérgeno no declarado es uno de los motivos habituales de alerta alimentaria. En este caso, el problema no está en que el producto contenga almendra en sí, sino en que esa información no aparece correctamente indicada para el consumidor.
Para una persona sin alergia, la presencia de almendra no supone un riesgo. Pero para alguien alérgico puede desencadenar una reacción de distinta gravedad. Por eso el etiquetado de alérgenos es una obligación esencial en seguridad alimentaria.
La recomendación
Las personas alérgicas a la almendra deben comprobar si tienen en casa el producto Hazelnut Praliné de FunCakes, en envase de 325 gramos, y revisar si la almendra aparece o no declarada en la etiqueta.
Si no figura, la recomendación es clara: no consumirlo. Para el resto de la población, AESAN recuerda que el producto no supone riesgo.
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