Esta es la marca más presente en los hogares de la Comunitat Valenciana (y no es Coca-Cola)

La marca más presente en los hogares de la Comunitat Valenciana no es Coca-Cola, aunque el refresco siga siendo la marca más elegida en el conjunto de España. Según la edición 2026 del Brand Footprint de Worldpanel by Numerator, el liderazgo regional cambia el mapa: ElPozo encabeza el ranking en la Comunitat Valenciana y se consolida como una de las marcas de gran consumo con mayor penetración en los hogares españoles.

El dato resulta llamativo porque, a escala nacional, Coca-Cola vuelve a ocupar el primer puesto como marca más elegida. Sin embargo, cuando el análisis baja al territorio, ElPozo gana más comunidades autónomas que ninguna otra marca.

ElPozo, líder en la Comunitat Valenciana

El informe sitúa a ElPozo como la marca número uno en siete comunidades autónomas: Galicia, Extremadura, Andalucía, Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias. Es decir, la marca de origen murciano no solo destaca en su territorio natural, sino que también se impone en regiones vecinas y en mercados muy diferentes entre sí.

En la Comunitat Valenciana, ese liderazgo refleja una presencia muy fuerte en la cesta de la compra. ElPozo no es solo una marca reconocible: es una de esas enseñas que aparecen de forma habitual en neveras, compras semanales y hogares de consumo cotidiano.

Coca-Cola sigue siendo la más elegida en España

El liderazgo valenciano de ElPozo no cambia el resultado general del país. En el conjunto de España, Coca-Cola mantiene el primer puesto del ranking con 121 millones de contactos con el consumidor, seguida de ElPozo, con 112,5 millones de CRP’s, y Campofrío, con 85,4 millones.

La clave está en cómo se mide este ranking. El Brand Footprint utiliza los llamados Consumer Reach Points, un indicador que combina dos factores: cuántos hogares compran una marca y cuántas veces la eligen a lo largo del año.

Por eso puede darse una diferencia interesante: Coca-Cola es la marca más elegida en España, pero ElPozo es la que entra en más hogares, con una penetración del 73,2%, por encima del 67,7% de Coca-Cola.

Las marcas que más se repiten en la cesta

El top 10 nacional muestra bastante estabilidad. Además de Coca-Cola, ElPozo y Campofrío, aparecen marcas muy habituales en los hogares españoles como Asturiana, Danone, Fairy, Don Simón, Puleva y Activia.

La principal novedad del año es precisamente la entrada de Activia en el top 10, desplazando a Gallina Blanca. Si se amplía la foto al top 50, el informe destaca el regreso de Pepsi y la incorporación de Carbonell, La Carloteña y Philadelphia.

Estas 50 marcas tienen una presencia enorme en el consumo cotidiano: llegan al 99,6% de los hogares españoles y aparecen en aproximadamente una de cada cinco cestas de gran consumo.

Un mapa de marcas que cambia según la comunidad

El ranking autonómico deja una lectura clara: España no consume igual en todas partes. ElPozo lidera en siete comunidades, mientras que Coca-Cola lo hace en cinco: Madrid, Baleares, Cantabria, Aragón y Cataluña.

Otras marcas también dominan territorios concretos. Central Lechera Asturiana ocupa el primer puesto en Asturias y La Rioja; Campofrío lidera en Castilla y León y Cantabria; y Danone se coloca al frente en el País Vasco.

Este reparto muestra que la fuerza de una marca no depende solo de su notoriedad nacional. También influyen la cercanía, los hábitos de compra, la distribución, la tradición de consumo y la presencia en los lineales.

Por qué unas marcas crecen más que otras

El informe no se limita a ordenar marcas. También analiza qué hacen las enseñas que consiguen crecer. Las principales palancas son cuatro: innovación, publicidad, promociones y punto de venta.

En innovación, el top 50 ha aumentado el número de lanzamientos por primera vez desde 2021, hasta alcanzar 27 innovaciones, diez más que el año anterior. Además, las marcas más innovadoras dentro del top 50 presentan una tasa de éxito del 50%, muy por encima del 14% registrado entre las que están fuera de ese grupo.

La publicidad sigue teniendo peso. Una de cada tres marcas que aumentaron su inversión publicitaria logró escalar o mantenerse en el ranking. Y la televisión continúa siendo el gran escaparate: casi nueve de cada diez marcas del top 50 siguen apostando por ella.

También crecen las promociones. La cuota promocional del top 50 alcanza el 29,3%, con una tendencia al alza desde 2022. Según el estudio, una de cada tres marcas que aumentaron su presión promocional consiguió crecer en CRP’s.

La batalla se decide en casa y en el supermercado

El caso de ElPozo en la Comunitat Valenciana resume bien cómo funciona el consumo real. Una cosa es la marca más famosa o más visible a nivel nacional. Otra, la que acaba entrando de forma más repetida en los hogares de una comunidad concreta.

En España, Coca-Cola conserva el trono general. Pero en la Comunitat Valenciana, el liderazgo es para ElPozo, una marca que ha logrado convertir la frecuencia de compra y la presencia en los hogares en su gran ventaja competitiva.