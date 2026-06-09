Juanjo Jiménez, mecánico: “Si tu coche huele a carbón quemado y hay un soplido de motor, cuanto antes vayas al taller menos horas de mano de obra”

Si tienes un coche con motor diésel sabes que se caracterizan por su resistencia y por hacer muchos kilómetros pero, desgraciadamente, no se libran de sufrir alguna que otra avería.

Algunos de los problemas más habituales que se encuentran en los talleres con los motores diésel tienen que ver con la válvula EGR (el sistema de recirculación de gases de escape), la suciedad en el filtro de partículas, fallos en el turbo o la acumulación de residuos en los orificios de los inyectores.

El olor a carbón quemado: una pista que no conviene ignorar

La cuenta de TikTok del mecánico Juanjo Jiménez, nos habla de una de estas averías que es importante no ignorar. “El cliente nos dice que huele mucho a carbón quemado”, explica y muestra una parte del motor en la que se ve la zona de los inyectores llena de carbonilla que sale de las cámaras de combustión.

El mecánico nos explica que, poco a poco, los tornillos que sujetan los inyectores (en este caso una placa y un espárrago) se van aflojando o estirando y “sin darnos cuenta a veces o no queriendo escuchar el soplido que producen, estos inyectores se van cubriendo y se quedan tapados”, apunta Jiménez.

“Si veis que huele a carbón quemado y que va acompañado de un soplido del motor, cuanto antes vayáis al taller para solucionarlo, menos horas de manos de obra vais a tener que pagar para quitar esto”, concluye.