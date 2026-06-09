Ni cúter, ni celo para pegar el cartón de los medicamentos: Sanidad avanza hacia la eliminación del cupón precinto

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto que actualiza la regulación del sistema de verificación de medicamentos y avanza hacia la eliminación del cupón precinto. Con la nueva normativa, se dará paso a un sistema digital y los farmacéuticos ya no necesitarán cortar el cartón en el embalaje de los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), ni usar celo para pegar el cupón en hojas de comprobación, una escena cotidiana en las boticas. "Decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a un sistema más moderno y preciso", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de Sanidad, Mónica García.

El modelo digital elimina el recorte de los cupones-precinto y la impresión de millones de justificantes, reduce la carga administrativa y refuerza la trazabilidad de los medicamentos ante alertas sanitarias. En España, la Comunitat Valenciana ha sido pionera en la sustitución del cupón precinto por verificación digital y ya la ha implantado, desde hace más de un año, en toda su red de farmacias.

La norma a la que ha dado luz verde el Consejo de Ministros modifica el Real Decreto 1345/2007 y busca actualizar la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos, facilitar la integración de los servicios de farmacia y otras entidades autorizadas en su funcionamiento y avanzar en la digitalización de la prestación farmacéutica del SNS.

Identificador único

La verificación de medicamentos es una herramienta fundamental para prevenir la entrada de fármacos falsificados en la cadena legal de suministro, acentúa Sanidad. El nuevo sistema se basa en la incorporación de dispositivos de seguridad en los envases de determinados medicamentos, entre ellos un identificador único que permite comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad a lo largo de toda la cadena de distribución.

La reforma adapta el marco normativo a la evolución tecnológica del sistema y actualiza determinados aspectos de su funcionamiento. Pero sobre todo, da un paso más hacia la sustitución del cupón precinto por un sistema digital de identificación de los medicamentos financiados. Los dos mecanismos, explica Sanidad, coexistirán hasta que se complete la implantación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos y se garantice la preparación operativa de los sistemas de información de las comunidades autónomas.

Una vez culminado este proceso, el identificador único sustituirá progresivamente al cupón precinto

Una vez culminado este proceso, el identificador único sustituirá progresivamente al cupón precinto, lo que permitirá avanzar hacia un modelo más digital para la gestión de la prestación farmacéutica, simplificando procedimientos administrativos y mejorando la eficiencia de los sistemas de información, augura el ministerio.

Farmacia hospitalaria

La norma actualiza además el papel del Nodo SNSFarma, la infraestructura tecnológica del SNS que se usa para el intercambio de información relacionada con los medicamentos financiados públicamente. La reforma redefine su relación con el repositorio nacional de verificación y concentra su función en las operaciones realizadas por los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas a dispensar medicamentos con cargo al SNS.

Asimismo, facilita la integración de los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas a dispensar medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud en los procesos de verificación.

Ley de Pacientes

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes, que reconoce jurídicamente la singularidad de estas entidades y refuerza su participación en el desarrollo de las políticas sanitarias. La iniciativa las reconoce como agentes fundamentales de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud.

El proyecto define a las organizaciones de pacientes de ámbito estatal como entidades privadas sin ánimo de lucro, cuyos órganos de gobierno deben estar integrados mayoritariamente por pacientes, familiares o cuidadores no profesionales, con actividad en más de una comunidad o ciudad autónoma e inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones.

La ley, que viene a "cubrir una laguna jurídica y parte como iniciativa del Gobierno", ha dicho Mónica García en rueda de prensa. La norma reconoce a estas entidades una serie de derechos en su relación con la Administración como el acceso a la información para la defensa de sus intereses, a participar en la elaboración y evaluación de planes y estrategias cuando todas las opciones estén abiertas y a formar parte de un censo estatal para facilitar su interlocución y acceso a programas de formación continua.

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Entidades que han de contar con "reglas claras que refuercen su transparencia", ha dicho la ministra Mónica García que, además, ha explicado que ocho representantes de las organizaciones de pacientes pasarán a formar parte del Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud.