Qué significa la señal de tráfico azul con un coche y dos ocupantes (S-51b) y por qué es importante fijarse en el número
Esta señalética forma parte de las nuevas propuestas de la DGT que entraron en vigor el pasado 1 de julio y que instalarán de forma progresiva
Las señales de tráfico se van ampliando en el Reglamento General de Circulación y los conductores están obligados a conocerlas. Puede que algunas las hayas visto por las carreteras y otras que no suenen de nada, pero lo cierto es que hay varias señales que entraron en vigor el pasado 1 de julio, aunque la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha explicado que su sustitución o instalación definitiva se hará de forma progresiva.
Una de estas señales es la S-51b que se enmarca dentro de las de obligación y es un rectángulo con fondo azul con una imagen de un coche en un carril con dos ocupantes y la leyenda “2 +”.
Según la DGT, esta señal indica “carril reservado para vehículos con alta ocupación”. Es decir, que indica que uno o varios carriles están destinados exclusivamente a la circulación de vehículos con alta ocupación. También recalca que en la imagen aparecerá el número de personas a partir de las cuales se considera alta ocupación, lo que será determinado por el órgano gestor competente en cada caso. Por este motivo es importante fijarse en el dígito, para saber si se puede circular por ese carril o no.
Por último, añade que si el carril o carriles está reservado no sólo a VAO sino también a otro u otros tipos específicos de vehículos, se podrán combinar las imágenes correspondientes del mismo modo que en la señal que indica el inicio de una autovía.
Su objetivo es fomentar que los conductores compartan coche y reducir el número de vehículos que circulan en los tramos más saturados.
Dónde podemos encontrar la señal S-51b
La señal S-51b puede encontrarse en autovías, autopistas, accesos a grandes ciudades, rondas urbanas o vías con carriles reservados en los que la administración quiera favorecer el uso compartido del vehículo. Su lugar natural son los tramos donde ya existen o se habilitan carriles VAO, especialmente en horas punta y en entradas o salidas de áreas metropolitanas.
La S-51b responde a una nueva forma de gestionar el tráfico. La DGT explica que la actualización del catálogo de señales busca adaptar la señalización a los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad de los últimos años, con mensajes más claros y homogéneos en todo el territorio.
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