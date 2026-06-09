Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última propuesta EducaciónTrasvase JúcarLeón XIV en BarcelonaDiseñador vestido LeonorBailarín rotondas ElcheDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 9 de junio de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 9 de junio de 2026

Sorteo Euromillones del martes 9 de junio de 2026

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 9 de junio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 02, 07, 23, 44 y 46, y las estrellas 03 y 05.

El código del Millón ha sido el CTV51978.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  2. Educación acepta mejoras en las ratios a propuesta de los sindicatos para que los profesores dejen el paro indefinido
  3. Manuel Manzano, veterinario: “El remedio barato que ayuda a mantener las pulgas lejos de tu perro”
  4. Estos son los colegios más demandados de Alicante para el curso 26-27
  5. La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del "tapón" de la desembocadura del Segura
  6. En Orihuela no hay un ataque contra Miguel Hernández, pero sí un cansancio de que cada vez haya mayores conflictos
  7. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
  8. La consellera de Educación se abre a seguir incorporando aportaciones de los sindicatos para zanjar la huelga de profesores

Juan José Tamayo reivindica en Alicante un cristianismo “radical” frente a la religión encerrada en sí misma

Sorteo Euromillones del martes 9 de junio de 2026

Sorteo Euromillones del martes 9 de junio de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 9 de junio de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 9 de junio de 2026

La Generalitat comienza las obras para mejorar los accesos al Hospital Vega Baja de Orihuela con una inversión de más de un millón de euros

La Generalitat comienza las obras para mejorar los accesos al Hospital Vega Baja de Orihuela con una inversión de más de un millón de euros

Juan José Tamayo reivindica en Alicante un cristianismo “radical” frente a la religión encerrada en sí misma

Juan José Tamayo reivindica en Alicante un cristianismo “radical” frente a la religión encerrada en sí misma

El Hércules congelará los precios en la campaña de abonos 26-27

El Hércules congelará los precios en la campaña de abonos 26-27
Tracking Pixel Contents