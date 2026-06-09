La víctima que destapó el 'caso Montserrat' denuncia que la visita del Papa a la Abadía es un "acto de violencia institucional"

Miguel Hurtado, el primer denunciante del 'caso Montserrat' ha intentado, por todos los medios, que el Papa no visite la Abadía en su viaje por Cataluña. Para ello, le envió una carta donde le pidió que cancelara su desplazamiento porque, a su juicio, "es la zona cero y epicentro del escándalo de pederastia clerical que asola a la Iglesia catalana". Asimismo, ha dado varias ruedas de prensa en Madrid, delante de la Nunciatura Apostólica donde se alojaba el Papa, para reclamar ser recibido por el Pontífice y explicarle, en persona, el comportamiento de los actuales responsables de santuario y por qué se han convertido, según denuncia, en la "primera institución católica en declararse insumisa moral" frente al acuerdo de reparación Iglesia-Estado rubricado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal.

Pero como el Papa no le ha recibido y no parece que vaya a cancelar la visita prevista para este miércoles, Hurtado le envía una "carta abierta", a través de EL PERIÓDICO, donde le informa de que cuando era adolescente fue abusado por el responsable del grupo 'scout' de la Abadía, Germa Andreu Soler. El activista denunció estas violaciones en 2019 y, en un inicio, Montserrat reconoció que su agresor había sido un "depredador sexual que abusó de 12 menores durante 30 años". El abad de la época, Josep María Soler, pidió por ello dos veces perdón en la misa conventual.

Sin embargo, "la Abadía se ha negado a implementar un plan de reparación integral de los afectados" y ha adoptado una "estrategia judicial de tierra quemada", según denuncia en la misiva. El motivo es que el Monasterio "alega que los hechos están prescritos penal y civilmente y defiende la presunción de inocencia del agresor". Además, "es la primera institución católica del Estado que se ha declarado insumisa moral" dado que se niega a erigir, como compensación moral hacia los afectados, un monumento a las víctimas de la pederastia clerical en las inmediaciones de la Abadía. "Solo está dispuesta a pagar indemnización si existe sentencia judicial condenatoria", añade Hurtado.

La imprescriptibilidad

Por todo ello, el activista considera que el Papa, con su "irresponsable visita", está "bendiciendo" la actitud de los responsables de Montserrat y "alentando a otras instituciones católicas a que sigan el mismo camino". Por este motivo, alerta en la misiva, "su visita es un acto de violencia institucional y una retraumatización secundaria tan cruel como innecesaria".

Hurtado estará este miércoles en las inmediaciones del santuario, donde ha convocado a los medios de comunicación para denunciar públicamente el "acto de violencia institucional, consciente, deliberado, cruel e innecesario". Asimismo, reclamará al Pontífice que si de verdad quiere actuar contra la "plaga" de los abusos, cómo él mismo lo ha definido en su visita a España, aproveche para defender públicamente la imprescriptibilidad de los delitos de agresión sexual hacia menores.