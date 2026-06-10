Anaxarco de Abdera, filósofo de la Antigua Grecia: "La amplitud de conocimientos puede ser tanto beneficiosa como perjudicial"

“La amplitud de conocimientos puede ser tanto beneficiosa como perjudicial”. La idea, atribuible a Anaxarco de Abdera, resume una advertencia muy antigua que sigue teniendo una fuerza sorprendente: saber mucho no convierte automáticamente a alguien en sabio.

En una época como la nuestra, en la que la información está en todas partes y cualquiera puede opinar de casi todo en cuestión de segundos, la frase parece escrita para el presente. Pero su origen nos lleva a la Antigua Grecia, al siglo IV antes de Cristo, y a uno de esos filósofos de vida intensa y obra perdida casi por completo.

Un filósofo entre Alejandro Magno y el escepticismo

Anaxarco de Abdera fue un filósofo griego vinculado a la tradición de Demócrito y cercano al ambiente intelectual que acabaría influyendo en el escepticismo antiguo. También aparece relacionado con Pirrón, uno de los nombres clave del pensamiento escéptico.

Su figura, sin embargo, está rodeada de dificultad. No conservamos una obra completa suya. Lo que sabemos procede de fragmentos, testimonios y anécdotas transmitidas por autores posteriores. Esa condición obliga a leer sus frases con prudencia: muchas veces no tenemos una cita literal segura, sino una idea reconstruida a partir de fuentes antiguas.

Aun así, su pensamiento dejó una huella llamativa. Anaxarco fue recordado como un filósofo capaz de mantener la serenidad en situaciones extremas y como un pensador interesado en la relación entre conocimiento, poder, felicidad y dominio de uno mismo.

Saber mucho no siempre es saber bien

La frase sobre la amplitud de conocimientos procede de una idea central: la polimatía, es decir, el saber amplio, puede ser útil o dañina según quién la posea y cómo la emplee.

Dicho de forma sencilla: el conocimiento ayuda al prudente, pero perjudica al imprudente. Una persona capaz puede usar lo que sabe para juzgar mejor, hablar con medida y actuar con inteligencia. Pero quien habla de todo sin pensar, quien interviene fuera de lugar o presume de saber sin comprender el momento, convierte su conocimiento en un problema.

El detalle es muy actual. Anaxarco no critica aprender mucho. Lo que critica es la falsa sabiduría de quien confunde acumulación de datos con criterio.

La importancia del momento oportuno

La clave de la reflexión está en el kairós, el momento adecuado. Para los griegos, no bastaba con decir algo inteligente: había que decirlo cuando tocaba, ante quien tocaba y de la forma adecuada.

Por eso la frase tiene una lectura tan fina. Una persona puede pronunciar palabras brillantes y, aun así, no ser sabia si las dice fuera de contexto. El conocimiento sin sentido de la oportunidad se vuelve torpe. La inteligencia sin medida puede convertirse en vanidad.

Anaxarco parece apuntar a una idea incómoda: no todo lo verdadero debe decirse siempre, ni todo lo que sabemos debe exhibirse en cualquier lugar.

Una advertencia contra la soberbia intelectual

La frase también funciona como crítica a la soberbia de quien se cree superior por saber más. En realidad, la amplitud de conocimientos puede volverse peligrosa cuando alimenta el ego, la impulsividad o la necesidad de imponerse.

El sabio no es el que habla primero ni el que más datos acumula. Es quien sabe distinguir, callar, escuchar y escoger el momento. La diferencia no está solo en la cantidad de conocimiento, sino en la capacidad de convertirlo en juicio.

Ese matiz separa al erudito del prudente. Uno puede tener muchas respuestas; el otro sabe cuándo una respuesta ayuda y cuándo solo añade ruido.

Una frase antigua para la era de la información

La actualidad de Anaxarco resulta evidente. Vivimos rodeados de información, opiniones, debates rápidos y certezas lanzadas sin pausa. Nunca ha sido tan fácil saber un poco de muchas cosas. Y quizá nunca ha sido tan necesario recordar que la información no es lo mismo que la sabiduría.

La frase atribuible al filósofo griego encaja perfectamente en ese contexto. Tener acceso a muchos conocimientos puede abrir puertas, ampliar la mirada y mejorar nuestras decisiones. Pero también puede generar arrogancia, confusión o discursos vacíos si no va acompañado de prudencia.

El verdadero aprendizaje no es acumular, sino discernir

La lección de Anaxarco no es desconfiar del conocimiento, sino exigirle algo más. Aprender importa. Leer importa. Saber importa. Pero todo eso necesita una brújula: criterio, oportunidad y medida.

Por eso la frase sigue viva tantos siglos después. La amplitud de conocimientos puede ser beneficiosa o perjudicial porque el saber no actúa solo. Depende de la persona que lo usa, del propósito con que lo emplea y del momento en que decide hablar.

Anaxarco no nos advierte contra estudiar demasiado. Nos advierte contra algo mucho más común: saber mucho y entender poco.