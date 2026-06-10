Un detenido, 5 drones inhibidos y una multa: el balance de incidencias durante la visita del Papa a Madrid

Sea el espíritu de concordia que promulga el catolicismo, la influencia beatífica del Papa o la disuasión ejercida por los más de 14.000 agentes de Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil desplegados durante esos días por la capital, lo cierto es que la visita de León XIV a Madrid se ha saldado "sin ninguna incidencia reseñable", tal y como vienen destacando desde ayer desde las distintas administraciones de la región.

Pese a la coincidencia de varios eventos masivos en distintos puntos de la ciudad, que se ha visto obligada albergar, mover y gestionar a cerca de 2,5 millones de personas en cuatro días, lo cierto es que la capital ha respondido de forma sobresaliente. La inmensa mayoría de incidencias, según ha detallado este miércoles el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, en el balance de la visita ofrecido desde Cibeles fueron de carácter sanitario y leves: 450 intervenciones del Samur durante la vigilia y otras 360 durante la misa, con “muy poquitos desplazamientos a centros sanitarios” y sin consecuencias graves.

Más escuetas, por no decir casi inexistentes, fueron las intervenciones en materia de seguridad. Según han trasladado esta mañana fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, el saldo total de actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil fue de un detenido el lunes por un presunto delito de odio por insultar y vejar a un grupo de religiosas en la plaza de Greogrio Marañón; 5 actuaciones de inhibición de drones en zonas restringidas y una propuesta de sanción para el piloto de uno de ellos.

"El trabajo de los cerca de 11.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados en Madrid durante la visita del Papa ha tenido un importante enfoque preventivo, además de, por supuesto darnos capacidad de respuesta ante cualquier complicación que hubiera podido producirse", ha destacado el delegado, Francisco Martín, en un audio remitido a los medios. El balance es "muy positivo", ha celebrado, un "éxito colectivo", fruto tanto de la "responsabilidad" de los madrileños como de la "profesionalidad" de los servicios de seguridad y emergencias.

Noticias relacionadas

Por su parte, Almeida también ha agradecido la dedicación de los más de 4.000 policías municipales desplegados, quienes recorrieron 56.000 kilómetros en más de 800 desplazamientos durante los días de la visita. También ha enviado un mensaje de cariño a los dos agentes que sufrieron pequeños accidentes leves, aprovechando para contar el gesto de uno de ellos, que, tras caerse durante un traslado de la comitiva, dijo por radio: “Continuar, continuar, no os preocupéis por mí”.