Aliento al Papa y peticiones de milagro entre el público de la Sagrada Família: "Ha sido un privilegio"

Silvia Sandoval ha tenido la fortuna de sentarse junto a su hijo menor este miércoles en primerísima fila para vivir juntos la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Han ocupado unos asientos justo enfrente de la Fachada del Nacimiento, sin que se interpusiera nadie que les chafase una vista privilegiada de la obra magna de Antoni Gaudí. Los rodeaban los demás asistentes que obtuvieron las invitaciones que las parroquias han repartido para la histórica consagración. Han estado en la platea que ha cubierto un tramo de la calle Marina, muy cerca del trono papal.

“Ha sido un privilegio, me parece imposible que hayamos estado aquí, ¡ni siquiera esperaba que pudiera llegar a entrar!”, ha exclamado Silvia, que ha seguido conmovida el multitudinario recorrido en papamóvil que León XIV ha cubierto por el centro de Barcelona. Su emoción no era para nada pueril: Silvia llegó a Barcelona hace tres meses de Perú con su pequeño, afectado de cáncer, y este jueves será hospitalizado para iniciar un tratamiento intensivo de quimioterapia.

La llegada del Papa a la cárcel de Brians 1. / Europa Press

Al niño lo han empezado a tratar médicos del hospital Sant Joan de Déu, por los que la madre se deshace en elogios. “Han sido un regalo, mi prima vive aquí y me ha ayudado a venir a España al ver el problema que teníamos”, agradece Silvia. “Justo hoy teníamos el ingreso -prosigue-. Hablé con los doctores, les dije que soy creyente, que creo en Dios y que quería venir y estar en la Sagrada Família… Creo que Dios me ha escuchado y nos han cambiado el día para que pudiéramos venir”. Percibe que el buen fario debe de ser una señal. “Dios no está lejos de quien lo necesita”, intuye.

Aún más, la mujer cuenta que recibió la entrada de casualidad, de manos de una conocida, para seguir la bendición de la cima de la Sagrada Família. Ante la ocasión de ver al Papa, Silvia ha declarado que nota próximo a León XIV, por el vínculo que lo une a su país. “Se siente muy peruano, pasó 25 años allí -ha manifestado-. Me transmite paz, es bien humilde y siempre ha sido así, tanto cuando fue presbítero como cuando fue monseñor. Siempre estaba a la expectativa de la gente y, ahora es un Papa muy cercano, que piensa que ve a Dios en el otro”.

De poderse dirigir un momento al Pontífice, le rogaría que rezara por lo que por ahora ve como un anhelo remoto: que sus otros siete hijos y su marido puedan cruzar el Atlántico para compartir juntos el deseo de que su pequeño supere la enfermedad en Barcelona. “Sería un milagro y es complicado para el hombre, pero para Dios nada es imposible”, ha presentido, esperanzada bajo la Torre de Jesús.

"Que siga siendo como es"

Assumpció y Teresa participan en la comunidad cristiana de El Xiprer, de Granollers. También han estado entre el público que ha presenciado un acontecimiento culminante de la basílica modernista. Ambas se han declarado partidarias de una iglesia aperturista, la que antepone la acción social a la que se ancla en la liturgia y la doctrina, la que se identificaba con el papa Francisco y en cuya estela sitúan a su sucesor.

“No nos gusta tanto el tinglado que se monta como el mensaje del papa León”, han distinguido. Han explicado que han acudido no solo por la mera exaltación de la Sagrada Família, sino predispuestas a atender al Pontífice. “Es que vale la pena escucharlo”, han coincidido. “Se juntan muchas cosas: la dimensión cultural, el centenario de la muerte de Gaudí, la visita del Papa y, también, su valentía”, han recalcado.

Han aplaudido que el Pontífice “se ha definido en muchos aspectos” y que no está dejando a los creyentes “solo en manos de una iglesia conservadora”: “Nos está dando una apertura que nos permite abrir perspectivas y no quedarnos solo en los sacramentos, porque hay cosas de la iglesia que cuestan aceptar, pero ha abiero la visión a los discursos que ponen el acento en los empobrecidos, la justicia y la paz. Le pediríamos que siga siendo como es”.

Lucía Feijoo Viera

Fe exultante

Joanna y Estrella están implicadas en la parroquia de la iglesia mayor de Santa Coloma de Gramenet y han podido disfrutar de la consagración de la Torre de Jesús. “Llevo mucho años de voluntaria, siempre he tenido mucha fe, y hemos viviedo un momento histórico, irrepetible”, exultaba Estrella.

Joanna se quedó con ganas de asistir a la vigilia del martes en el Estadi Olímpic de Montjuïc. “Me han dicho que fue una locura, otro nivel”, ha definido la chica. Ha podido arrancarse la espinita esta tarde, al aguardar al Papa en las inmediaciones del lugar desde el que ha ensalzado a la Sagrada Família. “Le pido que no deje caer la espiritualidad, se está perdiendo por tantas cosas que ocurren en el mundo y la gente ya no cree, pero él tiene fuerza para cambiarlo”, ha confiado.

Virtudes estuvo hace 16 años cuando Benedicto XVI abrió la Sagrada Família al culto. Ahora ha regresado desde Santander para ser partícipe de otro instante para la posteridad. En 2010 estuvo junto a su marido dentro del templo, por el que se ha declarado devota; ahora, viuda, ha accedido en silla de ruedas con su hijo, Rafael. Han podido situarse en primer término para contemplar la bendición papal.

“La Sagrada Família me da recogimiento, la encuentro preciosa”, ha reconocido Virtudes, encantada con el periplo del Papa por España: “Es un hombre conciliador, lo ha demostrado con el catalán: le dijeron que lo hablara y ha cumplido”. A su vera, Rafael no ha perdido hilo de las palabras de su madre. “Hemos tenido suerte de ponernos tan cerca del Papa y de la torre -ha admitido-. Para nosotros, es un momento de nostalgia, por el recuerdo de mi padre, pero también una oportunidad única para acompañar al Papa y transmitirle el cariño y el calor de tantas parroquias”.