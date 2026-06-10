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Qué significa la señal azul con un ciclista con la bici en la mano (R-422) y a quién afecta

Se trata de una de las nuevas señaléticas que la DGT ha ido incorporando a las carreteras progresivamente

La señal R-422 indica obligación de bajarse de la bici y continuar a pie

La señal R-422 indica obligación de bajarse de la bici y continuar a pie / CHATGPT

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O. Casado

O. Casado

La R-422 es una de las señales incorporadas al catálogo actualizado de señales que el pasado mes de julio se incorporó al Reglamento General de Circulación y que todos los conductores deben conocer.

La DGT explica que la actualización del catálogo de señales busca adaptar la señalización a los cambios de movilidad de los últimos años: más bicicletas, más patinetes eléctricos, más zonas de bajas emisiones y más espacios compartidos entre peatones y vehículos ligeros. 

La R-422 es una señal circular, de fondo azul y con el pictograma en blanco, como ocurre con las señales de obligación. En el centro aparece una persona caminando junto a una bicicleta.

No debe confundirse con una señal de prohibición. El fondo azul indica que no solo está vetando una conducta, sino que está ordenando una forma concreta de circular: bajarse del vehículo y seguir a pie.

La señal R-422 indica “desmontar y continuar a pie”. El Reglamento General de Circulación es claro y señala la “obligación para los usuarios de ciclos de continuar a pie. Si dicha obligación se limita a ciertos periodos, se indicará mediante un panel complementario”.

En la práctica, la señal no obliga a abandonar el vehículo, sino a no circular montado en él. El usuario puede seguir avanzando, pero debe hacerlo como peatón, llevando la bicicleta en la mano.

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Dónde podemos encontrar la señal R-422

La lógica dice que esta señal la encontraremos en zonas peatonales con mucha afluencia de gente, en accesos a paseos marítimos, parques, cascos históricos o calles comerciales, donde hay gran presencia de peatones.

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