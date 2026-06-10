Tecnofeudalismo: la palabra rara que explica por qué dependes cada vez más de Google, Amazon o TikTok

Durante años hemos pensado en internet como un gran mercado abierto. Un lugar donde cualquiera podía vender, publicar, buscar clientes, crear una comunidad o hacerse visible. Pero cada vez más voces sostienen que esa imagen se ha quedado vieja. Según la teoría del tecnofeudalismo, la economía digital ya no funciona solo como un capitalismo de empresas compitiendo entre sí, sino como un sistema de feudos privados controlados por grandes plataformas tecnológicas.

La idea puede sonar exagerada, pero parte de una observación bastante fácil de reconocer: hoy buena parte de la vida económica y social pasa por espacios que no son públicos, sino privados. Buscamos en Google, compramos en Amazon, publicamos en Instagram, vemos vídeos en TikTok, descargamos aplicaciones desde las tiendas de Apple o Google y trabajamos sobre infraestructuras de nube controladas por grandes compañías.

La clave está en que estas empresas ya no son solo participantes del mercado. En muchos casos, son el lugar donde ocurre el mercado.

Una teoría crítica

El tecnofeudalismo es una teoría crítica que compara el poder de las grandes plataformas digitales con el poder de los señores feudales en la Edad Media. No porque vivamos literalmente en un castillo ni porque haya desaparecido el capitalismo clásico, sino porque cada vez más actividades dependen de territorios digitales privados.

En el feudalismo, el señor controlaba la tierra. Quien quería trabajarla debía aceptar sus condiciones y pagar rentas. En el tecnofeudalismo, el “señor” no posee campos, sino plataformas, algoritmos, tiendas digitales, redes sociales, sistemas operativos, buscadores y nubes de datos.

¿Sigues siendo libre cuando tu visibilidad depende de una puerta privada que puede cerrarse en cualquier momento?

La comparación es obvia: si quieres vender, promocionarte, llegar a una audiencia o existir en determinados espacios digitales, muchas veces debes hacerlo dentro del terreno de otro. Y ese otro fija las reglas.

Los nuevos señores del territorio digital

En esta metáfora, los grandes actores tecnológicos funcionan como propietarios de los nuevos feudos. Amazon controla un enorme espacio de venta online donde millones de negocios dependen de su visibilidad, sus comisiones y sus normas internas. Google ordena buena parte del acceso a la información y a la publicidad digital. Apple y Google deciden qué aplicaciones entran en sus tiendas y bajo qué condiciones. Meta, TikTok o X concentran atención, conversación pública y tráfico para creadores, medios y marcas.

No se trata de decir que todas estas empresas hacen lo mismo ni que su poder sea idéntico. Pero sí comparten una característica central: actúan como puertas de entrada. Quien queda fuera, queda en desventaja. Quien entra, acepta unas reglas que no ha escrito.

Por eso el tecnofeudalismo no habla solo de tecnología. Habla de poder.

La diferencia entre competir en un mercado y vivir dentro de una plataforma

En el capitalismo tradicional, una empresa compite con otras en un mercado. Puede fabricar mejor, vender más barato, innovar o atraer clientes por su cuenta. En la economía de plataformas, esa empresa puede acabar dependiendo de un intermediario que controla el escaparate.

Un pequeño comercio que vende en un marketplace no solo compite con otros vendedores. También depende de cómo lo clasifica el algoritmo, de las comisiones que paga, de las condiciones logísticas y de los cambios de normas de la plataforma.

Uso de aplicaciones como Amazon, TikTok, LinkedIn y X / Europa Press

Un creador de contenido no solo compite por gustar al público. También compite por entender un algoritmo que puede premiarlo hoy y hundirlo mañana.

Un medio digital no solo publica noticias. También depende de buscadores, redes sociales y sistemas de recomendación que pueden disparar o recortar su tráfico sin demasiadas explicaciones.

La pregunta de fondo es incómoda: ¿sigues siendo libre cuando tu visibilidad depende de una puerta privada que puede cerrarse en cualquier momento?

Qué son las rentas digitales

Uno de los conceptos clave del tecnofeudalismo es la renta digital. En el capitalismo clásico, una empresa obtiene beneficios produciendo bienes o prestando servicios. En el feudalismo, el señor cobraba rentas porque controlaba la tierra. En la economía digital actual, según esta teoría, las grandes plataformas extraen valor porque controlan el acceso.

Una tienda paga comisión por vender en Amazon. Un desarrollador cede un porcentaje por distribuir su aplicación en una tienda digital. Una marca paga publicidad para aparecer donde antes quizá llegaba de forma orgánica. Un creador produce contenido que mantiene a los usuarios dentro de una red social, mientras la plataforma monetiza la atención.

El detalle no es menor: muchas de estas plataformas no solo cobran por ofrecer un servicio. Cobran porque se han convertido en paso casi obligatorio.

El usuario también produce valor

El tecnofeudalismo también pone el foco en los datos. Cada búsqueda, compra, clic, vídeo visto, ubicación, comentario o tiempo de permanencia genera información útil. Esa información ayuda a mejorar algoritmos, vender publicidad, entrenar modelos, predecir comportamientos y reforzar el poder de la plataforma.

Internet se parece cada vez menos a una plaza pública y cada vez más a una red de centros comerciales privados

Por eso algunos críticos sostienen que el usuario no es solo cliente. También es, de algún modo, productor involuntario de valor. No siempre paga con dinero, pero paga con atención, datos y comportamiento.

El gesto cotidiano de deslizar el dedo por una pantalla parece pequeño. Pero multiplicado por millones de personas, se convierte en una fuente enorme de poder económico.

Un centro comercial del que no puedes salir del todo

Una forma sencilla de entender el tecnofeudalismo es imaginar un centro comercial gigantesco. En él están las tiendas, los escaparates, los anuncios, las conversaciones, los bancos, los medios y hasta parte de la vida social. Parece un mercado abierto, pero todo ocurre dentro de una propiedad privada.

El dueño decide qué locales son más visibles, cuánto pagan, qué normas deben cumplir, qué datos se recogen de los visitantes y qué anuncios aparecen en cada pasillo.

Esa es la imagen que propone esta teoría: internet se parece cada vez menos a una plaza pública y cada vez más a una red de centros comerciales privados.

Un concepto que genera debate

El término tecnofeudalismo no convence a todo el mundo. Muchos economistas y analistas consideran que seguimos viviendo dentro del capitalismo, aunque con empresas tecnológicas gigantescas y problemas muy serios de monopolio, concentración y regulación.

Las grandes tecnológicas, además, siguen aumentando sus emisiones, sobre todo con la IA / Agencias

Para estos críticos, hablar de feudalismo puede ser una exageración. Todavía existen salarios, inversión, mercados financieros, empresas, consumo, competencia y beneficios capitalistas. Por eso algunos prefieren términos como capitalismo de plataformas, capitalismo de vigilancia o capitalismo rentista digital.

Sin embargo, el éxito de la palabra tecnofeudalismo se explica porque captura una sensación muy extendida: la de que cada vez dependemos más de infraestructuras privadas que no controlamos.

Lo que cambia para empresas, creadores y ciudadanos

El impacto no es solo económico. También afecta a la cultura, la información y la vida pública. Si una plataforma decide cambiar su algoritmo, miles de creadores pueden perder ingresos. Si un buscador modifica sus criterios, un medio puede ver caer su audiencia. Si una tienda digital cambia sus comisiones, una empresa puede quedarse sin margen. Si una red social prioriza ciertos contenidos, cambia también qué conversaciones llegan a millones de personas.

El problema aparece cuando esas herramientas se vuelven tan centrales que dejan de ser una opción y se convierten en una condición

El poder ya no está solo en vender mucho. Está en ordenar lo que vemos, decidir qué circula y convertir la dependencia en negocio.

Por eso el tecnofeudalismo preocupa tanto: no describe únicamente empresas grandes, sino sistemas que condicionan cómo trabajamos, compramos, hablamos y nos informamos.

La gran pregunta: quién controla la infraestructura de la vida digital

La teoría del tecnofeudalismo no dice que la tecnología sea mala ni que las plataformas no aporten utilidad. De hecho, buena parte de nuestra vida digital es más cómoda gracias a ellas. El problema aparece cuando esas herramientas se vuelven tan centrales que dejan de ser una opción y se convierten en una condición.

La pregunta de fondo es quién debe controlar las infraestructuras esenciales de la economía digital. Si todo pasa por espacios privados, con reglas cambiantes y algoritmos opacos, la vida pública queda cada vez más subordinada a intereses corporativos.

Una palabra incómoda para una realidad reconocible

El tecnofeudalismo puede ser una teoría discutible, pero señala algo difícil de negar: internet ya no es aquel territorio abierto y casi salvaje de sus primeros años. Buena parte de la red está organizada en plataformas cerradas, jerarquizadas y gobernadas por pocas compañías.

Puede que no vivamos exactamente en un nuevo feudalismo. Pero sí vivimos en una economía donde muchos trabajan, venden, crean y se relacionan dentro de terrenos digitales que pertenecen a otros.

Y esa es la advertencia que deja el concepto: en el siglo XXI, el poder quizá no consista solo en fabricar productos o vender servicios. Quizá consista, sobre todo, en ser dueño de la puerta por la que todos tienen que pasar.