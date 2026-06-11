“La Locura” de la DGT: cazan a un conductor a 217 km/h que podría ser condenado a 6 meses de cárcel y 4 años sin carnet

En 2025, 150 personas perdieron la vida en salidas de vía donde el exceso de velocidad fue un factor determinante. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), 32 de estos siniestros se produjeron en autovías y autopistas y 118 en carreteras convencionales.

En la revista de la DGT se aglutinan noticias, reportajes y un largo etcétera de información relativa a la Seguridad Vial. Igualmente, cuenta con una sección multimedia cuyo título es bastante curioso y ya indica qué tipo de contenido encontraremos en él: “La Locura”.

En esta sección se recogen infracciones de tráfico capturadas por cámaras de la DGT que son una auténtica “locura”.

Pillado circulando a 217 km/h

Bajo el título ‘Sin límites (de velocidad)’, la DGT publica en el mes de marzo un vídeo en el que se ve a un coche de alta gama circulando a 217 km/h en diferentes tramos. El helicóptero lo sigue y registra su velocidad que, tal y como señalan en la publicación, podría ser un ilícito penal en el artículo 379.1 del Código Penal.

Este artículo indica que “El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”.

Así pues el conductor de este vehículo se enfrenta a una pena de prisión de entre 3 y 6 meses y a la retirada del carnet de conducir de uno a cuatro años ya que supera en más de 80 km/h por hora la velocidad permitida en una autovía (120 km/h).

Por último, la DGT recuerda que “ir a esas velocidades no sólo es peligroso para quien va dentro de los vehículos (cualquier mínimo imprevisto puede tener consecuencias letales), sino que también compromete la seguridad del resto de usuarios de la vía”.