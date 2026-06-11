La señal R-120 de la DGT que muchos conductores no reconocen y que puede costarte una multa de 200 euros en ciudad

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en poblaciones de más de 50.000 habitantes entraron en vigor hace varios años y es por ello que la Dirección General de Tráfico (DGT) tuvo que adaptar sus señales para su entrada.

Una de estas señales es la R-120 que significa entrada prohibida a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales. Esta señal es circular con borde rojo y fondo blanco, mientras que en el centro aparece un vehículo expulsando humo que simboliza las emisiones contaminantes.

Además, según el Reglamento General de Circulación, esta señal irá acompañada con un panel complementario (S-860) o en un cartel en el que se incluya la señal, haciendo referencia a la clasificación de cada vehículo en función de su distintivo ambiental, según lo establecido reglamentariamente.

La función principal de esta señal es regular el acceso a Zonas de Bajas Emisiones, que restringen la circulación de los vehículos más contaminantes para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire.

Precisamente será en los accesos a estas ZBE donde podremos encontrar estas señales, generalmente, en entradas a cascos urbanos con limitaciones por contaminación o accesos a centros históricos.

Sistema actual de distintivos para coches / DGT

Qué vehículos pueden pasar

Tal y como explica el RACE, la ley deja en manos de los ayuntamiento la regulación de las ZBE, así que también pueden decidir qué vehículos pueden acceder a estas zonas y cuáles no. Es por ello que la señal R-120 va a acompañada de un panel complementario en el que se pueden indicar las excepciones a la prohibición que pueden ser coches con distintivo CERO, ECO, C o B, en algunos casos.

Qué multa te pueden poner

Incumplir una restricción de acceso a una Zona de Bajas Emisiones puede acarrear una sanción. En la práctica, muchos medios y guías de tráfico sitúan la multa habitual en torno a 200 euros, sin pérdida de puntos del carnet de conducir.