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Iglesia católica
Sexto día de la visita del Papa a España: traslado a Canarias, visita al muelle de Arguineguín y misa en el estadio de Gran Canaria
Se trata de una jornada histórica ya que es la primera vez que un sumo pontífice pisa suelo insular
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Tras visitar Madrid y Cataluña, el papa León XIV se desplaza en los dos últimos días de su viaje pastoral a España a las Canarias, uno de los puntos calientes de la inmigración en Europa, para reforzar su mensaje en defensa de la vida humana y recordar a quienes han perdido la vida en un cayuco.