Sexto día de la visita del Papa a España: traslado a Canarias, visita al muelle de Arguineguín y misa en el estadio de Gran Canaria

Llegada del papa León XIV a Gran Canaria. / Javier Bolaños

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Iglesia católica

Sexto día de la visita del Papa a España: traslado a Canarias, visita al muelle de Arguineguín y misa en el estadio de Gran Canaria

Se trata de una jornada histórica ya que es la primera vez que un sumo pontífice pisa suelo insular

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Tras visitar Madrid y Cataluña, el papa León XIV se desplaza en los dos últimos días de su viaje pastoral a España a las Canarias, uno de los puntos calientes de la inmigración en Europa, para reforzar su mensaje en defensa de la vida humana y recordar a quienes han perdido la vida en un cayuco.

Asistentes al acto del papa León XIV en el muelle de Arguineguín.

Angel Medina G. / EFE

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Asistentes al acto del papa León XIV en el muelle de Arguineguín.

Migrantes esperan al papa León XIV en el muelle de Arguineguín.

Angel Medina G. / EFE

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Migrantes esperan al papa León XIV en el muelle de Arguineguín.

El Papa se despide de Barcelona en el aeropuerto de El Prat.

JORDI OTX / PIM

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El Papa se despide de Barcelona en el aeropuerto de El Prat.

León XIV pone rumbo a Canarias.

JORDI OTX / PIM

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León XIV pone rumbo a Canarias.

El Papa pone fin a su estancia en Cataluña.

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El Papa pone fin a su estancia en Cataluña.

El Papa se despide de Barcelona y pone rumbo a Canarias.

JORDI OTX / PIM

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El Papa se despide de Barcelona y pone rumbo a Canarias.

León XIV saluda antes de partir hacia Canarias.

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León XIV saluda antes de partir hacia Canarias.

Visita del papa León XIX Llegada del papa al aeropuerto

Andrés Cruz

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Visita del papa León XIX Llegada del papa al aeropuerto

Visita del papa León XIX Llegada del papa al aeropuerto

Andrés Cruz

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Visita del papa León XIX Llegada del papa al aeropuerto

Visita del papa León XIX Llegada del papa al aeropuerto

Andrés Cruz

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Visita del papa León XIX Llegada del papa al aeropuerto

Visita del papa León XIX Llegada del papa al aeropuerto

Andrés Cruz

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Visita del papa León XIX Llegada del papa al aeropuerto

Visita del papa León XIX Llegada del papa al aeropuerto

Andrés Cruz

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Visita del papa León XIX Llegada del papa al aeropuerto

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Andrés Cruz

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Visita del papa León XIX Llegada del papa al aeropuerto

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Andrés Cruz

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Visita del papa León XIX Llegada del papa al aeropuerto

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Andrés Cruz

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Visita del papa León XIX Llegada del papa al aeropuerto

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Visita del papa León XIX Llegada del papa al aeropuerto

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Acto del papa León XIV en Arguineguín, en Gran Canaria

Angel Medina G. / EFE

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Acto del papa León XIV en Arguineguín, en Gran Canaria

El papa León XIV se dirige a los fieles durante su visita a Canarias

LP / DLP

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El papa León XIV se dirige a los fieles durante su visita a Canarias

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