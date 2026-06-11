Sexto día de la visita del Papa a España: traslado a Canarias, visita al muelle de Arguineguín y misa en el estadio de Gran Canaria

Se trata de una jornada histórica ya que es la primera vez que un sumo pontífice pisa suelo insular

Tras visitar Madrid y Cataluña, el papa León XIV se desplaza en los dos últimos días de su viaje pastoral a España a las Canarias, uno de los puntos calientes de la inmigración en Europa, para reforzar su mensaje en defensa de la vida humana y recordar a quienes han perdido la vida en un cayuco.

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Asistentes al acto del papa León XIV en el muelle de Arguineguín.

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Migrantes esperan al papa León XIV en el muelle de Arguineguín.

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El Papa se despide de Barcelona en el aeropuerto de El Prat.