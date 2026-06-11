¿Por qué viene el papa León XIV a Canarias?

León XIV cumple al pie de la letra el recado del papa Francisco: Canarias tenía un espacio reservado en el pasaporte episcopal del argentino Jorge Mario Bergoglio antes de que muriera el 21 de abril de 2025. El jesuita, el primer pontífice de América Latina, caminó durante décadas sobre el mismo suelo que pisaban los más necesitados y esa acabó siendo una de las señas de identidad de un mandato que arrancó con un consejo que le susurró al oído el cardenal brasileño Claudio Hummes, su amigo, tras alcanzar los tres tercios de votos en el cónclave que lo vistió de blanco. "No te olvides de los pobres", reveló en una de sus primeras entrevistas el sucesor de Benedicto XVI, un servidor de Cristo marcado por la obra de San Francisco de Asís, al que definió como "el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el que ama y cuida a la creación". Con esas credenciales a casi nadie llamó la atención que el 8 de julio de 2013 se presentara sin hacer ruido en Lampedusa. "La globalización de la indiferencia se ha llevado por delante nuestra capacidad de sentir", censuró emocionado tras arrojar un ramo de flores al mar.

El primer viaje del papa Francisco fue al corazón de la migración clandestina en el Mediterráneo; el primer viaje europeo de León XIV contiene unas sólidas conexiones con el drama migratorio que azota a Canarias. Eso es algo más que una señal. No es casualidad que las próximas horas las Islas acaparen todas las esperanzas del cristianismo. El escenario atlántico sobre el que apuntalar una de las frases que viralizó el lunes durante su discurso en el Congreso de los Diputados: "La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, que afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos". El sonrojante silencio que se hizo en las Cortes Generales retrató a los que apartaron su mirada cuando Canarias sufría una emergencia humanitaria. Las crónicas de este histórico discurso apuntan que era necesario que alguien con jerarquía en el mundo, norteamericano como Donald Trump pero en otra sintonía, pusiera los puntos sobre las íes para dar voz a una catarsis de proporciones infinitivas que ayer volvió a caer en un saco roto. Milagros a Lourdes. ¿Muchos se han preguntado qué pasará cuando las palabras de León XIV se las lleve por delante los vientos alisios? ¿Volverán los políticos a jugar al gato y al ratón como ocurre cada vez que hay que enviar a la Península a un grupo de menores asilados? "Les invito a alzar la mirada porque cada decisión pública toca a personas de carne y hueso", aconsejó Robert Francis Prevost en el hemiciclo, pero las "palabras hirientes" regresaron 48 horas después, minutos antes de arrodillarse para rezar frente a la imagen de la Virgen de Montserrat.

Fernando Clavijo y el papa Francisco durante una recepción en Roma. / LP

"La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, que afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos" León XIV

Los motivos de la visita

Si no fue un encargo personal del papa Francisco, se le parece bastante. Él puso mucho de su parte para hacer realidad la invitación oficial que le trasladó el 15 de enero de 2024 el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el propósito de que conociera in situ el descarnado presente de los que buscan una oportunidad en Europa a través de las Islas. Éste fue el pico más elevado de una correspondencia de ida y vuelta que abrió Jorge Mario Bergoglio con una carta, fechada el 20 de noviembre de 2023, dirigida a los obispos de las diócesis de Canarias, el ya fallecido Bernardo Álvarez y José Mazuelos. Aquel Francisco continuaba siendo un chorro de aire fresco para la Iglesia, pero quedó muy tocado por un acontecimiento que conmocionó al mundo en plena pandemia: el rezo en soledad del 27 de marzo de 2020 en una Plaza de San Pedro vacía y empapada por la lluvia golpeó su alma. Entonces habló de "la fragilidad de la humanidad en tiempos de crisis», pero también de que «todos estamos en la misma barca, desorientados, pero llamados a remar juntos...". Aquel mensaje fue el principio de algo que maduró alrededor del muelle de la vergüenza de Arguineguín, en Gran Canaria. Lo que a priori iba a ser una solución para dar resguardo a unas 400 personas acabó siendo un espacio infrahumano en el que se llegaron a hacinar más de 2.600 migrantes.

¿Cómo empezó todo?

Semanas antes de que se ordenara cerrar el muelle de la vergüenza de Arguineguín, José Mazuelos, en plena fase de rodaje como prelado de Canarias, y el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, firmaron una carta conjunta en la que "invitaban" a la sociedad a desterrar la fobia hacia los migrantes. Ese frente común fue ganando músculo mientras los políticos parecían estar entretenidos jugando una partida de ping-pong en la que los asuntos migratorios iban de lado a lado del tablero sin encontrar una salida. Eso sí, cuando la pelota huía por una esquina, uno de los jugadores la volvía a poner en juego y todo empezaba otra vez. Lo que se conoce como un bucle en toda regla. Aquellos días las diócesis insulares elevaron el tono para hacerse oír aquí, allí y más allá... El conflicto llegó a los foros de trabajo de la Unión Europea, pero las cosas siguieron igual. No cambió nada. El papa Francisco se preocupó por recopilar datos en la primera quincena de 2022 –los obispos canarios expusieron la gravedad de lo que ocurría en las Islas en una reunión periódica [Ad Limina Apostolorum] para analizar los problemas de las distintas diócesis: Canarias tenía un conflicto gigantesco con la migración.

La conexión 'herreña' con el Vaticano

La histórica visita que hoy inicia León XIV era una nebulosa cuando el papa Francisco tomó la decisión de nombrar a Javier Domingo Fernández González jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano. Casi nadie reparó en un dato cuando el bonaerense encargó, a finales de 2023, este cometido a un venezolano de 50 años doctorado en Teología por la Pontífica Universidad Gregoriana de Roma y con otro título mayor en Derecho Canónigo expedido por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Entonces pocos eran los que conocían sus raíces herreñas, sus viajes a la que en su día fue conocida como la Isla delMeridiano para visitar a su tía Herminia, sus misas en El Pinar..., donde se venera a San Antonio Abad y a la Virgen de la Paz. Hijo de un migrante piñero, él puso al día de todo lo que ocurría en el muelle de La Restinga al papa: la migración se volvía a cruzar en el camino del sucesor de Pedro en la Tierra. De hecho, cuando se empezó a especular con la posibilidad de que el papa viniera a Canarias, la isla de El Hierro se posicionó como un destino deseado por Francisco. El cura del Vaticano, como es conocido entre los habitantes de La Frontera Javier Domingo, se convirtió en la mejor baza del Gobierno de Canarias para moldear un viaje que parecía quimérico, pero que se fue ensamblando alrededor de la cuestión migratoria. El pan nuestro de cada día en las Islas. El sobrino de Miña es un fijo en las Bajadas de la Virgen de Los Reyes y puso su granito de arena para que esto ocurriera. El papa Francisco quedó conmovido por los múltiples testimonios que le llegaban desde Canarias y, mucho más abrumado, al rescatar la imagen de tres nigerianos que viajaron durante 11 días en el hueco del timón de un gigantesco petrolero que acabó en el Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria. La épica travesía desde Lagos (Nigeria) hasta el Archipiélago dio la vuelta al mundo un año antes de que el presidente Clavijo hiciera llegar al papa una invitación para que viajara a Canarias. Algo extraordinario, si tenemos en consideración que durante su pontificado aún no había realizado ninguna visita oficial a España.

La invitación del presidente Clavijo

La crisis migratoria se acentuó durante el otoño de 2023 en El Hierro. La Isla no tenía capacidad para atender a las más de 2.300 personas [más de medio millar de menores] que llegaron a La Restinga en cayucos remolcados por efectivos de Salvamento Marítimo... Fernando Clavijo solicitó audiencia por escrito al papa Francisco el 11 de octubre de 2023 y recibió una respuesta 40 días más tarde. "Quiero expresarles unas palabras de aliento y cercanía", apareció impreso en la carta fechada el 20 de noviembre en el Vaticano, justo dos semanas antes de que el nuncio del papa en España, Bernardino Auza, confirmara una audiencia el 15 de enero de 2024 en Roma.

Cronología de acontecimiento histórico 11 de octubre de 2023. Fernando Clavijo traslada una invitación institucional para que el papa Francisco tenga en sus planes de viaje a las Islas. También solicita audiencia en Roma. 8 de octubre de 2023. Los obispos de Tenerife remiten una carta al Santo Padre en la que exponen el repunte migratorio que sufre Canarias. 20 de noviembre de 2023. El papa Francisco remite una carta a los obispos canarios en la que expresa su "aliento y cercanía" por difícil situación derivada de la crisis migratoria. 6 de diciembre de 2023. Bernardino Auza, nuncio del papa en España, confirma una audiencia entre el Jorge Mario Bergoglio y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el 15 de enero de 2024 en la Ciudad del Vaticano. 15 de enero de 2024. El pontífice recibe al Fernando Clavijo en Roma. 22 de enero de 2024. Varios corresponsables se reúnen con el religioso argentino en la Ciudad Eterna. Francisco recibe un trozo de madera de un cayuco que llegó a El Hierro y un libro del Hermano Pedro. 13 de septiembre de 2024. Durante el vuelo de regreso a Italia tras un viaje papal a Asia y Oceanía, el bonaerense revela en un encuentro con los periodistas su intención de viajar a Canarias. 26 de septiembre de 2024. Eva Fernández, periodista de COPE en Roma, entrega una bolsa elaborada por jóvenes migrantes de la Fundación Canaria Buen Samaritano (Añaza) durante el trayecto de vuelta de una visita a Luxemburgo y Bélgica. 25 de enero de 2025. El papa Francisco centra buena parte de su discurso del Jubileo de la Comunicación celebrado en Roma en los problemas migratorios en diversas partes del mundo. Entre sus referencia menciona la crisis humanitaria de Canarias. 24 de febrero de 2025. Eloy Alberto Santiago es nombrado obispo de la Diócesis Nivariense. 21 de abril de 2025. Fallece el papa Francisco. 8 de mayo de 2025. Robert Francis Prevost es elegido el sucesor de Francisco. 9 de mayo de 2025. Fernando Clavijo traslada una invitación a León XIV para que visite el Archipiélago. 25 de noviembre de 2025. Muere en La Laguna Bernardo Álvarez Afonso, obispo de Tenerife. 25 de febrero de 2026. El Vaticano anuncia el viaje oficial del papa León XIV a España, una visita que incluye las ciudades de Madrid, Barcelona y las islas de Gran Canaria y Tenerife. 11 de junio de 2026. La comitiva papal aterriza en el aeropuerto de Gando. 12 de junio de 2026. León XIV celebra dos actos en Tenerife: La Laguna y Santa Cruz son las últimas paradas de un viaje histórico.

La audiencia en Roma

Fernando Clavijo se presentó en el Vaticano con un mensaje claro y rotundo: Canarias y la migración. El encuentro se prolongó durante 45 minutos y en él estuvieron presentes Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno regional; Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad; la responsable regional del área de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y los obispos de Tenerife, Bernardo Álvarez; de Canarias, José Mazuelos, y el auxiliar, Cristóbal Déniz. La operación El papa se viene a Canarias estaba en marcha. Sobre todo, tras asegurarse la comitiva isleña que Francisco "iba a tener en cuenta visitar el Archipiélago". Una semana más tarde, la periodista española Eva Fernández (Cadena COPE) entregó al pontífice un trozo de un cayuco que llegó a El Hierro y un libro del Hermano Pedro. Todo parecía estar encarrilado, pero faltaba una confirmación definitiva que llegó el 13 de septiembre durante el vuelo de regreso de un viaje papal a Asia y Oceanía. Sí. El mismo que aprovechó el escritor Javier Cercas para dar vida a El loco de Dios en el fin del mundo (Random House). "Pienso un poco en esto, en ir a Canarias". ¡Bingo! El sí de Francisco fue recibido con una alegría efímera que se diluyó a cámara lenta a media que empeoraba su salud. Todo parecía indicar que había que volver a la casilla de salida; que la oportunidad de que el primer papa viniera a Canarias había sido un sueño.

Vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys. / FERRAN NADEU / PIM

El encargo de Francisco

Los capítulos definitivos de Jorge Mario Bergoglio en la Ciudad del Vaticano inundaron de dudas los cimientos de la curia: uno de los ciclos papales de mayor popularidad que se recuerdan agonizaba. Fueron días en los que continuistas y conservadores escondieron sus cartas para preparar un relevo en el que se notó la mano de Francisco. Los más cercanos dicen que dejó las indicaciones bien marcadas a Robert Prevost, pero por si acaso, el presidente Clavijo volvió a invitar el 8 de mayo de 2025 a León XIV a Canarias, una plaza conocida por él gracias a la labor que realizan unos agustinos de Puerto de la Cruz, sus "hermanos" de congregación.

Los retiros espirituales de León XIX en Tenerife

Canarias siempre estuvo en la hoja de ruta de Robert Prevost. Y es que a pesar de los esfuerzos que hicieron otras diócesis [Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana...] para formar parte de la agenda de su primer viaje a España, León XIV tuvo claro desde el principio que las Islas tenían que estar; que él deseaba regresar a una tierra en la que tuvo varios retiros espirituales antes de ser papa. Los «últimos» agustinos de Puerto de la Cruz recibieron su visita en varias ocasiones y el Archipiélago, por sus profundas conexiones con América Latina, la forma de ser de los canarios y, sobre todo, el problema migratorio con el continente africano se convirtieron en un bastión decisivo para entender por qué León XIV estará las próximas horas en Canarias. ¡Bienvenido, santo padre!