Una noche para iluminar vidas

Esta semana la cosa va de «fiestuquis». Empezamos por la gala de la Fundación García Pertusa a beneficio de Apsa y que se celebró en Lamarr. Desde la puerta ya se veía la discreción de lo que parece sencillo y no lo es. El espacio al borde del mar, las luces, la decoración de las mesas, las velas, los detalles de decoración. Un remanso de paz, una burbuja, un ambiente especial que nos hizo olvidarnos por unas horas de desfiles, manifestaciones, mascletás, turistas en chanclas y sin camiseta por medio de la ciudad, del tráfico y alguna cosa más. En Lamarr esa noche se huyó de lo estrambótico para buscar la distinción, se olvidó el barroquismo buscando el refinamiento, y no hubo cabida para lo ostentoso. Sobriedad elegante. Vamos, lo que viene a ser lujo silencioso.

Los invitados tenían clarísimo el ambiente que se iban a encontrar, porque solo se vieron (bueno sí, puede que hubiera alguna excepción) vestidos elegantes de telas sutiles, accesorios coordinados, melenas sencillas o maquillajes que no parecían un brochazo de titanlux. Las anfitrionas, de estilos diferentes. La presidenta de la fundación organizadora que lleva diez años ayudando a la infancia y a los colectivos en situación de exclusión social, Maribel Peralta, con vestido largo color burgunduy (según mi amiga Margarita, o sea entre burdeos y toques de fondillón) y complementos dorados. Nito Manero, presidenta de Apsa, optó por un vestido amarillo con flecos. ¿Quién ha dicho miedo?

El relevo generacional de esta fiesta está garantizado con la divertida pandilla de Borja Valcaneras. / INFORMACIÓN

La lista de «conocidos», de esta gala, que presentó Jesús Vázquez, interminable. A los primeros que saludé, a Ricardo Capel, Macu Aznar, Tuco Picó y Amparo Espinosa. En la gran terraza, la gastronomía estaba repartida por zonas: italiana, quesos, alicantina, tacos mexicanos, embutidos, zona de vermú, y por allí vimos a Juan Pérez-Hickman y Pilar Barceló, Virgilio Ortiz y María José Javaloyes, Matías Méndez y Natalia Misó, Ana Madrid, Pepe Juan Aso con Victoria Garro, Andrés Sevila con Isabel Morató, Carlos y Vicente Benavent, Pepa Ripoll, Syra Pérez, Berta Navarro, María Teresa Esteban, Fina Pertusa o Gonzalo Torregrosa con Dulce Martínez Pillet. Divertida pandilla la de Borja Valcaneras, pegados a la pista de baile desde el principio.

Además de una exposición, hubo un sorteo con estupendos regalos. Por allí pendientes Manolo Espuch, Beatriz Milleiro, Sole Morales, Eduardo González, Rafa Gregori, y Marina Garro, Mercedes García, Carmen Cárceles y Joaquín Solbes o Macu Esteve. Una de las agraciadas con un bolso, una contentísima Oti García Pertusa. Y con ese buen sabor de boca de fina elegancia, a otra cosa.

Un campo de golf muy "real"

A Manuel Ferry le gusta celebrar. Se le nota por lo maravilloso anfitrión que es, pendiente de todo y de todos. Fue lo que hizo, agasajarnos, en el acto de entrega de premios del torneo de golf con motivo del primer aniversario de la concesión, por S.M. el Rey de España, del título de Real Club a El Plantío golf que él preside.

Allí estaban los que jugaron, Rafael Torrecillas, Javier Fraile, Demetrio Muñoz o Javier Gurrea, muy contento porque ganó uno de los premios. También José Luis Sánchez Martínez y María Dolores Padilla, gerente del Teatro Principal que nos contó que ambos juegan al golf gracias a una oferta del periódico Información de hace más de veinte años y desde entonces son forofos de este deporte. ¡La prensa haciendo deportistas!

Demetrio Muñoz, Paloma Madrid, Ginés Mota, Paco Gómez, Manuel Ferry, Enrique Salar, Ramón Ribes y Mari Carmen Gambín en el Real Club El Plantío. / INFORMACIÓN

Y luego estábamos los que fuimos directamente al maravilloso almuerzo cóctel como Paco Gómez, Enrique Salar, Pancho García Almenta, Ginés Mota, Paloma Madrid, Mari Luz Blanco, Francisco Poyatos, Manuel Lafuente o Ramón Rives con Mari Carmen Gambín. Una sorpresa encontrarnos a José Hernández Mosquera, anterior coronel de la Guardia Civil de Alicante, ahora destinado en Madrid y al que vimos estupendo.

Y después de acabar la comida con helados artesanos, panettones, dulces varios y mojitos, actuación sorpresa del showman Jordi LP, que bromeó, cantó, imitó y nos hizo pasar un rato divertidísimo. Pues nada, Manolo, ¡que celebres lo que quieras que allí estaremos!

La Bienservida: todos los ambientes en uno

A los del grupo Forty, los hermanos Del Barrio, no les van los «apaños». Eso de tener que abrir un local nuevo y conformarse con darle una capa de pintura y poner tres macetas grandes y cambiar los cojines de las sillas no va con ellos. Acaban de inaugurar «La bienservida» en Torre Mauro y han vuelto a tirar la casa por la ventana. Manteniendo la esencia, han logrado que haya al menos cinco ambientes diferentes dentro de uno solo.

Alberto Marchante, Cristina Zaragoza, Silvia Riqué, Queru Blanco y Nacho Campos en la inauguración de "La bienservida". / INFORMACIÓN

Y ya es difícil en medio de una zona muy urbanizada conseguir un espacio que se aísle de lo que le rodea y que ofrezca tanto. Así nos lo explicó la simpatiquísima Ana Lozano, una de las responsables de gestión del grupo. «Abrimos de doce de la mañana a dos de la madrugada ininterrumpidamente, así que, desde un aperitivo con unas bravas, hasta una copa en la discoteca, puedes pasar todo el día».

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Héctor del Barrio con Nuria Coves, Alba Muñoz y Leonor Martínez. / INFORMACIÓN

Buscando ya hueco en la agenda vimos a Gabriela Córdoba, Beatriz Martín, Óscar Castillo, Leonor Martínez, Mariano Torres, Fernando Sepulcre, Carlos Corredor, Nacho Campos y Queru Blanco, Cristina Arroyo o Nuria Coves. Además, nos dijeron que era el establecimiento con el ticket más bajo de todos los del grupo, porque quieren que sea accesible a las familias de la zona. ¡A por las bravas ya…!