Pere Navarro, director de la DGT, alerta sobre las multas por no llevar la baliza v-16 este verano: “Pueden tener problemas con el atestado y con la aseguradora”

La baliza v-16 sigue en boca de todos y cada vez que el director general de Tráfico, Pere Navarro, acude a un acto le preguntan por ella. La última ha sido este mismo viernes en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum donde ha recordado que los argumentos a favor de este dispositivo son “contundentes” y que “todo son ventajas” con respecto a los triángulos.

El director de la DGT ha bromeado con los memes que se han hecho sobre la baliza v-16 y ha afirmado que España "tiene una imaginación para hacer memes increíble, excepcional, pero de alto nivel, mucha imaginación y mucha creatividad". "Esto lo hemos constatado con el tema de las balizas", ha apuntado, al tiempo que ha insistido que el objetivo es "la seguridad de todos".

En cambio, ha asegurado que les han criticado "por ser un invento español, cosa inaudita, en lugar de estar orgullosos de que esto no lo ha hecho nadie". "Desde la DGT, lo vimos como un proyecto de país y nos sorprende un poco toda la chanza que se puede hacer alrededor", ha manifestado.

Aunque reconoce que se podía haber hecho "mejor" la campaña de comunicación, la v-16 solo tiene "ventajas" respecto al sistema anterior: no hay que bajar del vehículo para colocarlo, tiene luz y, además, está conectada con la DGT. "Esto es un salto inmenso", ha remarcado Pere Navarro, que ha insistido en que respeta la privacidad de los usuarios en todo momento.

En este sentido, ha vuelto a criticar al Partido Popular por denunciar en el Parlamento Europeo la obligatoriedad de la baliza v-16 en España. "Cuando yo iba al colegio, esto se llamaba chivato y no tenía buena imagen", ha afirmado.

Europa Press

Navarro ha agregado que todavía no sale de su "asombro" con Vox, que dice que será lo primero que derogara cuando llegue al Gobierno. "Hombre, vale, puedo entenderlo, pero el principal problema de nuestro país no creo que sea en estos momentos lo de la baliza de la v-16", ha reflexionado Navarro.

La baliza v-16 en verano

Sobre el tráfico este verano, Navarro ha añadido que "deberíamos hacer un esfuerzo todos para que nadie salga de vacaciones sin llevar la v-16 en la guantera. Seguiremos haciendo campañas de comunicación, explicando las ventajas, explicando todo lo que supone, y poco a poco quiero creer que el sentido común se impondrá", ha declarado, para después insistir: "Tiempo al tiempo. Acabaremos todos con la v-16 en la guantera".

De cara al verano, Pere Navarro ha avisado: "Ojo, como tenga una avería o cualquier cosa y se pare en la carretera, primero, si lo ve la policía le sancionará porque es obligatorio colocar la V16, le pondrá la correspondiente multa. Segundo, ojo, que no tenga problemas con algún accidente, porque entonces puedes tener problemas con el atestado y con la aseguradora".

Ante la operación verano, el director de la DGT pide tener cuidado con las distracciones, las manos en el volante y la vista en la carreteras; no arriesgar y no beber al volante. No obstante, cree que "a estas alturas de la vida" la gente ya sabe cómo se debe de comportar.

Nuevos radares con ruedas para zonas en obras

Asimismo, el jefe de la DGT ha destacado que en el 28 % de los siniestros mortales está involucrado el consumo de alcohol y en el 22 % el exceso de velocidad, por lo que se van a implementar unos nuevos radares con ruedas para zonas en obras, que ya están homologados.

Sobre qué medida le gustaría para reducir los siniestros del tráfico, Pere Navarro sostiene que "pasar las mercancías de la carretera al ferrocarril" y reducir la presencia de vehículos pesados.

En cuanto al alcohol y la conducción, Pere Navarro ha defendido la propuesta del Gobierno y la DGT para bajar el límite máximo permitido al volante que el Congreso rechazó. "No era una ocurrencia, sino que era una cosa avalada por informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Comisión Europea y avalada por la sociedad civil", ha manifestado.

"Cada uno que asuma su responsabilidad. Pero creo que la DGT, el Gobierno, ha hecho lo que tenía que hacer. Reunir, documentarlo, buscar todas las complicidades y llevarlo al Congreso de los Diputados. Otra cosa es lo del Congreso, que está como está", ha declarado, para insistir en que "caerá como fruta madura". "Tiempo al tiempo", ha apostillado.

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Sobre la hoja de ruta del vehículo autónomo en España, ha señalado que ya hay 16 autorizaciones de pruebas expedidas para el vehículo autónomo. "Estamos ya regulando, haciendo el borrador sobre responsabilidades y demás para ordenar todo el tema", ha manifestado. Además, ha apuntado que "prisa ninguna" y que "es más importante hacerlo bien, que hacerlo rápido".