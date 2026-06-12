El Papa, en España
"Qué raro que haya tanta gente en un recinto y no sea Carnaval": el puerto de Santa Cruz se llena por la visita de León XIV
El puerto de Santa Cruz de Tenerife se llena de fieles desde primera hora de la mañana a la espera de la llegada del Papa, en una jornada marcada por la emoción, el color y la expectación ante la entrada de la Virgen de Candelaria
Humberto Gonar
Apenas una hora después de la apertura de puertas del recinto celebrativo, a las ocho de la mañana, la dársena de Los Llanos del puerto de Santa Cruz de Tenerife ya ofrecía una imagen difícil de imaginar horas antes: miles de personas ocupando los 48.000 metros cuadrados habilitados para la histórica celebración.
“Qué raro que haya tanta gente en un recinto y no sea Carnaval”, comentaba con sorpresa uno de los asistentes al contemplar un espacio completamente abarrotado.
Ambiente de gran cita popular antes de la llegada del Papa
Mientras el Papa ya había despegado desde Gran Canaria rumbo a Tenerife, el ambiente en el puerto era el de una gran cita popular.
Familias, grupos parroquiales y peregrinos buscaban su lugar entre bocadillos y otras viandas, aplicándose crema protectora contra el sol y cubriendo sus cabezas con un sinfín de gorras de todos los colores, modelos y procedencias, muchas de ellas con los logotipos más diversos.
A ellas se sumaban los pañuelos distribuidos por la organización y los que habían traído los propios grupos de fieles.
La espera de la Virgen de Candelaria
La atención, sin embargo, estaba puesta en un elemento que todavía faltaba en el altar donde el Papa presidirá la Eucaristía: la imagen de la Virgen de Candelaria.
Su ausencia alimentaba la conversación y la curiosidad de los asistentes, que esperaban que su llegada se produjera durante el tramo de animación previsto entre las diez y las once de la mañana, dirigido por Dino Romero, animador de la diócesis, de Cáritas y de la parroquia de La Cruz del Señor.
Los Sabandeños y Chago Melián, antes de la misa
En ese momento se espera también la actuación de Los Sabandeños y de Chago Melián, que ya había realizado la prueba de sonido.
Ambos acompañarán musicalmente un instante que se prevé especialmente emotivo: la entrada solemne y triunfal de la Virgen de Candelaria al son del Ave María.
Una respuesta masiva de los fieles
La jornada transcurre con un ambiente festivo y de convivencia, con muchos asistentes reconociendo su sorpresa por la extraordinaria respuesta de los fieles.
Algunos pensaban que el recinto no llegaría a completarse, pero la realidad, desde primera hora de la mañana, es bien distinta: el puerto de Santa Cruz de Tenerife está de bote en bote, preparado para vivir una jornada que quedará en la memoria colectiva de Canarias.
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