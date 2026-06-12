Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 12 de junio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 12 de junio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 04, 07, 14, 22 y 23, y las estrellas 07 y 01.
El código del Millón ha sido el CTH66915.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El centro de ocio en el corazón del puerto de Torrevieja comienza su andadura
- Los profesores avisan de que la lucha continúa y piden que los descuentos de la huelga sean progresivos
- La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del 'tapón' de la desembocadura del Segura
- Un residencial se apropia de un tramo de paseo en primera línea del mar en Torrevieja
- Hallan sin vida al joven de 27 años desaparecido en Ibi desde el martes
- Educación celebra el acuerdo para reducir la burocracia y defiende su oferta de 3.338 millones frente al portazo de los sindicatos
- El entorno municipal del nuevo centro de ocio del Puerto de Torrevieja, 'patas arriba' a 24 horas de la apertura
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil