Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el volante vibra al conducir, estas pueden ser las tres causas más habituales”

Notar que el volante vibra mientras se conduce es una de esas señales que muchos conductores dejan pasar al principio. A veces aparece solo a cierta velocidad, otras se nota al frenar y, en algunos casos, llega como un pequeño bote que parece venir de las ruedas. No siempre significa que el coche tenga una avería grave, pero sí conviene prestarle atención antes de que el problema vaya a más.

El mecánico Juan José Ebenezer ha explicado en un vídeo los tres motivos más habituales por los que un volante puede vibrar cuando el coche está en marcha.

Según señala, lo más frecuente suele estar relacionado con un desequilibrio en la rueda, aunque también puede deberse a otros factores, como la transmisión, el estado del neumático o la deformación de los discos de freno.

La primera causa suele ser el equilibrado. Cuando una rueda no está bien equilibrada, el vehículo puede transmitir pequeñas vibraciones al volante, especialmente al circular a determinadas velocidades. El conductor lo nota como un temblor continuo, más o menos intenso, que aparece sin necesidad de frenar ni girar de forma brusca.

El neumático también puede ser el origen del problema

Otra de las causas que menciona Ebenezer tiene que ver con la deformación del neumático. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando un coche pasa mucho tiempo parado en el mismo sitio. El neumático apoya siempre sobre una zona concreta y, con el paso del tiempo, puede adoptar una forma irregular.

Esa deformación no siempre se aprecia a simple vista, pero sí puede notarse al conducir. El coche puede dar pequeños botes o transmitir una vibración suave al volante. En palabras del mecánico, cuando el neumático se deforma y el vehículo empieza a rodar, esas pequeñas irregularidades hacen que el coche no vaya completamente fino.

Por eso, cuando un coche va a estar parado durante bastante tiempo, es recomendable moverlo de vez en cuando. No se trata solo de arrancarlo, sino de hacer que los neumáticos cambien de posición y no soporten siempre el peso del vehículo sobre el mismo punto. También puede aparecer un desgaste irregular conocido como “hoja de sierra”, que provoca una sensación parecida al circular.

La vibración aparece al frenar

La clave está en fijarse en cuándo vibra el volante. Si lo hace mientras se circula a cierta velocidad, el origen puede estar en las ruedas o en los neumáticos. Pero si la vibración aparece justo al pisar el freno y desaparece al soltarlo, la causa más probable puede estar en los discos de freno.

Ebenezer explica que los discos pueden deformarse cuando se someten a mucho calor. Esto ocurre, por ejemplo, en bajadas prolongadas o en zonas de montaña, cuando se abusa del freno y no se utiliza el freno motor. Las pastillas frenan el coche rozando contra el disco, y esa fricción transforma el movimiento en calor.

El problema aparece cuando ese calor se acumula demasiado. Si el disco se deforma, deja de tener una superficie regular. Entonces, al frenar, las pastillas van encontrando zonas más estrechas y más anchas, lo que provoca una vibración que se transmite al volante. La señal más clara es que el temblor aparece al frenar y desaparece cuando se deja de pisar el pedal.

Este fallo suele darse sobre todo en la parte delantera, ya que los frenos delanteros soportan más esfuerzo por la inercia del vehículo. Por eso, si el volante vibra al frenar, conviene revisar cuanto antes el sistema de frenos y no limitarse a pensar que el problema está solo en las ruedas.

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Identificar el momento exacto en el que aparece la vibración ayuda a orientar la revisión. Si el volante tiembla al circular, puede tratarse de equilibrado, neumáticos o transmisión. Si lo hace al frenar, los discos pueden estar deformados.