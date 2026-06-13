Así es Peppa Pig World, el parque temático más "guarro" del mundo

¿A tus hijos les chifla Peppa Pig? Pues si buscas un plan para este verano, debes saber que la cerdita más famosa de la televisión (con permiso de Peggy) tiene un parque temático propio en Inglaterra. Peppa Pig World es una sección temática dentro de Paultons Park, un parque de atracciones familiar ubicado en Hampshire, Inglaterra. Inaugurado el 9 de abril de 2011, este espacio está dedicado al popular personaje infantil Peppa Pig y sus amigos.

Desde su apertura, Peppa Pig World ha sido un éxito rotundo, contribuyendo significativamente al aumento de visitantes en Paultons Park. Antes de su inauguración, el parque recibía alrededor de 500.000 visitantes anuales; sin embargo, esta cifra se duplicó a más de un millón de visitantes por año tras la introducción de Peppa Pig World.

Personajes en el Peppa Pig World de Inglaterra / INFORMACIÓN

La zona cuenta con nueve atracciones diseñadas especialmente para niños pequeños, entre las que se incluyen:

Peppa's Big Balloon Ride

George's Dinosaur Adventure

Grandpa Pig's Little Train

Grampy Rabbit's Sailing Club

The Queen's Flying Coach Ride

Además de las atracciones, los visitantes pueden explorar la casa de Peppa Pig, la escuela de Madame Gazelle y el área de juegos de Mr. Potato. También hay zonas de juego interiores y al aire libre, como el George’s Spaceship Indoor Playzone y el área de juegos acuáticos Muddy Puddles.

En 2018, Peppa Pig World se amplió para incluir nuevas atracciones, como Grampy Rabbit's Sailing Club y The Queen's Flying Coach Ride, ofreciendo aún más diversión para las familias.

Paultons Park, hogar de Peppa Pig World, ha sido reconocido como uno de los parques temáticos mejor valorados del Reino Unido, manteniendo una calificación promedio de 4.7 estrellas en Google Reviews y destacando en plataformas como Trustpilot y TripAdvisor.

Ubicado en el borde del Parque Nacional New Forest, Paultons Park ofrece más de 70 atracciones y es un destino ideal para familias que buscan una experiencia de parque temático completa.

Otro parque temático de Peppa Pig en Florida (Estados Unidos)

Una niña saluda a Peppa Pig junto a su padre en el parque temático de Florida / INFORMACIÓN

También existe otro parque temático dedicado a Peppa Pig en Florida. El Peppa Pig Theme Park Florida se inauguró el 24 de febrero de 2022 y está ubicado en Winter Haven, junto al LEGOLAND® Florida Resort.

Este parque, diseñado especialmente para niños en edad preescolar, ofrece múltiples atracciones interactivas y áreas de juego temáticas que recrean el mundo de Peppa Pig. Entre las principales atracciones se encuentran:

Daddy Pig's Roller Coaster : una montaña rusa suave para toda la familia.

: una montaña rusa suave para toda la familia. Peppa's Balloon Ride : un paseo en globo aerostático que ofrece vistas panorámicas del parque.

: un paseo en globo aerostático que ofrece vistas panorámicas del parque. Grampy Rabbit's Dinosaur Adventure : una aventura prehistórica montados en dinosaurios.

: una aventura prehistórica montados en dinosaurios. Grandad Dog's Pirate Boat Ride : un paseo en barco pirata.

: un paseo en barco pirata. Mr. Bull's High Striker: una torre de caída suave para los más pequeños.

Además, el parque cuenta con áreas de juego acuáticas, como el Muddy Puddles Splash Pad, y zonas de juegos temáticos, como George's Fort y Peppa Pig's Treehouse.

Los visitantes también pueden disfrutar de espectáculos en vivo y conocer a personajes como Peppa y su familia. El parque ofrece diversas opciones de boletos, incluyendo combinaciones con la entrada a LEGOLAND® Florida. Para más información sobre horarios, precios y paquetes vacacionales, puedes visitar el sitio oficial del parque.