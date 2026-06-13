Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 13 de junio de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 13 de junio de 2026, ha estado formada por los números 18, 20, 21, 23, 33 y 41. El número complementario es el 15 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 1014179, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- La mejor nota de Selectividad es de Torrevieja: 'Estudiaré Medicina en honor a mi padre, que murió cuando yo tenía dos años
- El centro de ocio en el corazón del puerto de Torrevieja comienza su andadura
- Una pareja secuestra, viola y roba 24.000 € a una mujer que les acogió en su domicilio de Guardamar
- La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del "tapón" de la desembocadura del Segura
- Luceros se queda sin palomas en Hogueras cuarenta años después
- Récord de facturación y de beneficios para la compañía alicantina que guía los drones de Amazon
- Los profesores avisan de que la lucha continúa y piden que los descuentos de la huelga sean progresivos
- Torrevieja estrena el Paseo del Mar como nuevo espacio de ocio en el puerto