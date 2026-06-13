Quizá lo sospechabas: “ser un capullo” no nació como insulto, sino en la naturaleza

“Ser un capullo” es una de esas expresiones que se entienden al momento, aunque no siempre se piense en su origen. Hoy se usa para llamar a alguien desconsiderado, torpe, desagradable, egoísta o directamente imbécil, según el contexto y la intensidad con la que se diga.

Pero la palabra capullo no nació como insulto. En su significado más antiguo y literal, designa la envoltura en la que se encierra el gusano de seda para transformarse en crisálida. También se usa para hablar de una flor que todavía no se ha abierto. Es decir, algo cerrado, inmaduro, protegido o aún sin desarrollar.

Y ahí está la clave de su salto al lenguaje coloquial.

De la flor cerrada a la persona inmadura

El capullo de una flor es una flor que todavía no ha terminado de abrirse. No ha llegado a su plenitud. Está encerrado, cerrado sobre sí mismo, sin mostrar todavía lo que podría ser.

Esa imagen ayuda a entender por qué la palabra terminó aplicándose a personas. Llamar a alguien capullo tiene mucho que ver con la idea de alguien que no ha madurado, que no se entera, que actúa de forma torpe o que parece encerrado en su propia estupidez.

No es casualidad que muchas palabras del mundo vegetal hayan acabado sirviendo para describir caracteres humanos. Decimos que alguien está “verde” cuando le falta experiencia, que otro es “un melón” cuando no se sabe cómo saldrá, o que alguien “no ha florecido” cuando todavía no ha desarrollado todo su potencial.

En el caso de capullo, la metáfora se volvió más áspera.

Un insulto muy español

En España, capullo funciona como insulto coloquial y puede tener varias intensidades. A veces se dice de forma casi cariñosa entre amigos: “No seas capullo”. En ese caso puede equivaler a “no fastidies”, “no seas tonto” o “no hagas eso”.

Pero en otros contextos es claramente ofensivo. “Es un capullo” puede significar que alguien se comporta de manera ruin, egoísta o desagradable. La palabra puede apuntar tanto a la torpeza como a la mala intención.

Algunas personas se comportan como capullos. / INFORMACIÓN

Esa elasticidad explica su éxito. No siempre significa exactamente lo mismo, pero casi siempre sirve para señalar a alguien que ha hecho algo mal, molesto o poco considerado.

La otra posible carga vulgar

La palabra también tiene un matiz más vulgar en algunos usos, porque capullo puede asociarse en el habla popular al prepucio masculino. Esa connotación refuerza su fuerza como insulto, igual que ocurre con muchas otras palabras malsonantes del español.

Sin embargo, la expresión “ser un capullo” no depende solo de ese significado vulgar. Su potencia viene de la mezcla entre lo inmaduro, lo cerrado, lo torpe y lo ofensivo. Por eso puede sonar más suave que otros insultos en determinados contextos, pero igualmente despectivo si se usa con mala intención.

No es lo mismo “capullo” que “tonto”

Aunque a veces se usan como si fueran equivalentes, capullo no significa exactamente “tonto”. Un tonto puede ser simplemente alguien con poca lucidez o que mete la pata. Un capullo suele implicar algo más: una actitud molesta, egoísta o desagradable.

Por ejemplo, si alguien olvida las llaves, quizá está despistado. Si alguien se burla de otro, le estropea un plan o actúa con mala fe, es más probable que alguien diga: “Qué capullo”.

La diferencia está en la intención o, al menos, en la sensación que provoca. El capullo no solo se equivoca: fastidia. Decir “ser un capullo” no es solo llamar idiota a alguien. Es señalar una forma de comportarse: la de quien molesta, decepciona o actúa sin demasiada consideración hacia los demás.

Por qué seguimos usando esta expresión

El éxito de la palabra está en su versatilidad. Puede servir para una broma entre amigos, para un reproche serio o para describir a alguien que se ha comportado fatal. Todo depende del tono, del contexto y de la relación entre quienes hablan.

Además, tiene algo muy propio del español coloquial: convierte una imagen sencilla —una flor cerrada o una crisálida— en un juicio rápido sobre una persona.

Quizá por eso la expresión sigue tan viva. Porque todos conocemos a alguien que, en algún momento, no parece una flor abierta precisamente. Más bien todo lo contrario.