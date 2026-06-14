El cómico origen de “la purga de Benito”, la expresión para algo que hace efecto casi al instante

“Esto no es la purga de Benito”. La frase quizá no se oye tanto como antes, pero durante mucho tiempo fue una forma muy gráfica de decirle a alguien que no esperara resultados inmediatos. Se aplica a un remedio, una solución o una medida de la que se espera un efecto rapidísimo, casi milagroso.

La expresión correcta es “la purga de Benito”, aunque muchas personas la recuerdan o la dicen como “la pulga de Benito”, probablemente por deformación popular y parecido sonoro. Pero la clave está en la palabra purga, es decir, un purgante o remedio destinado a provocar una evacuación intestinal. Y ahí empieza la historia.

Un remedio tan rápido que obraba desde la botica

El origen suele explicarse a partir de un cuento popular. Según esa versión, Benito acudió a una botica para recoger un purgante que le había recetado el médico. Pero el remedio era tan eficaz, tan extraordinariamente rápido, que empezó a hacerle efecto antes incluso de que llegara a tomarlo.

De ahí la fórmula tradicional: “la purga de Benito, que desde la botica estaba obrando”.

La gracia del dicho está precisamente en la exageración. El laxante ni siquiera había llegado a manos del paciente, pero ya estaba produciendo sus consecuencias. Es una imagen cómica, escatológica y muy propia del refranero popular: un efecto tan inmediato que resulta imposible.

Hoy la expresión se usa para hablar de algo que produce efectos muy rápidos o, más a menudo, para advertir a alguien de que no puede esperar una solución instantánea. Por ejemplo: “Te acabas de tomar la pastilla, no pretendas estar bien ya; esto no es la purga de Benito”.

Quienes esperan un efecto inmediato de las cosas piensan que todo es como la purga de Benito. / INFORMACIÓN

También puede aplicarse fuera del ámbito médico: a una reforma, una medida política, un arreglo técnico, una dieta, un cambio de hábitos o cualquier solución de la que alguien espera resultados inmediatos. La idea siempre es la misma: no todo funciona al segundo.

La diferencia entre “purga” y “pulga”

La confusión con “la pulga de Benito” es bastante comprensible. La expresión ha circulado mucho de forma oral, y cuando un dicho deja de entenderse bien, es habitual que se transforme en otra palabra más familiar o más sonora. Pero en este caso, “pulga” no encaja con el sentido original. La historia no habla de un insecto, sino de una purga, un remedio antiguo asociado a los purgantes.

Este tipo de cambios son frecuentes en el lenguaje popular. Muchas expresiones sobreviven durante generaciones aunque quienes las usan ya no conozcan su explicación exacta.

Una expresión contra la impaciencia

Lo interesante de este dicho es que sigue siendo muy actual. Vivimos en una época acostumbrada a la inmediatez: queremos que una medicina actúe rápido, que una dieta funcione en una semana, que una decisión dé resultados al día siguiente y que cualquier problema se resuelva con un clic.

Frente a esa impaciencia, “la purga de Benito” funciona como una advertencia castiza: hay cosas que necesitan tiempo. No todo puede obrar desde la botica.

Por eso la frase se usa muchas veces con ironía. No niega que una solución pueda funcionar, pero recuerda que esperar un efecto instantáneo suele ser poco realista.

Un dicho antiguo con mucho humor

La expresión pertenece a ese grupo de frases populares que mezclan exageración, humor y sentido práctico. No es elegante, pero es eficaz. En pocas palabras transmite una idea clara: no se puede exigir a todo una rapidez milagrosa.

Y quizá por eso sigue teniendo encanto. Porque detrás de Benito y su purga hay una pequeña escena cómica que cualquiera puede imaginar: un hombre va a por un remedio y el remedio, según el chiste, ya le está haciendo efecto antes de tomarlo. Una forma muy popular de decir algo que todavía vale para casi todo: paciencia, que esto no es la purga de Benito.