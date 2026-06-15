Cratipo de Pérgamo, el filósofo griego que defendía que el pensamiento es más fuerte cuando se libera del cuerpo

“El pensamiento alcanza su mayor fuerza cuando está más libre de la influencia del cuerpo”. La frase atribuida a Cratipo de Pérgamo condensa una idea muy antigua y, al mismo tiempo, sorprendentemente reconocible: la sospecha de que el cuerpo, con sus deseos, cansancios y distracciones, puede limitar la claridad de la mente.

No conservamos una obra propia de Cratipo con esta frase escrita de forma literal. Lo que sabemos de su pensamiento procede sobre todo de Cicerón, que lo menciona en De divinatione. Por eso, lo más riguroso es presentarla como una formulación que resume una idea atribuida a Cratipo por Cicerón, no como una cita textual indiscutible.

Quién fue Cratipo de Pérgamo

Cratipo de Pérgamo fue un filósofo griego del siglo I antes de Cristo, vinculado a la escuela peripatética, la tradición filosófica asociada a Aristóteles. Enseñó en lugares como Mitilene y Atenas, y tuvo relación con algunas de las figuras más importantes del mundo romano.

Cicerón lo apreciaba mucho. De hecho, lo consideraba uno de los grandes representantes de la filosofía peripatética de su tiempo. También su hijo, Marco Tulio Cicerón el Joven, fue alumno suyo en Atenas.

Sin embargo, Cratipo no ha llegado hasta nosotros como otros filósofos antiguos, con tratados completos o frases ampliamente transmitidas. Su figura se conoce sobre todo por referencias de otros autores.

La mente, los sueños y la inspiración

La idea más conocida asociada a Cratipo aparece en el contexto de la adivinación natural. Cicerón explica que Cratipo aceptaba ciertas formas de conocimiento extraordinario, especialmente las vinculadas a los sueños y a los estados de inspiración o arrebato, pero rechazaba otros tipos de adivinación más mecánicos o rituales.

La clave está en su visión del alma. Según esta doctrina, algunas funciones humanas —como el movimiento, los sentidos o el apetito— dependen del cuerpo. Pero el pensamiento tendría una dimensión distinta, más elevada, capaz de desplegarse con más fuerza cuando se encuentra menos sometido a las ataduras corporales.

Dicho de forma sencilla: cuanto menos ruido hace el cuerpo, más espacio tendría la mente para percibir o comprender.

Por qué el cuerpo podía ser visto como un obstáculo

Para muchos pensadores antiguos, el cuerpo no era solo una parte de la persona, sino también una fuente de distracción. El hambre, el deseo, el dolor, el sueño, la enfermedad o el miedo podían enturbiar la razón.

Desde esa mirada, la mente alcanzaría una libertad especial cuando el cuerpo se relaja o pierde protagonismo. Por eso los sueños tenían tanta importancia en este tipo de pensamiento: mientras el cuerpo duerme, el alma parece moverse en otro terreno, menos sometido a la vida ordinaria.

Hoy no interpretaríamos esa idea de la misma manera, pero la intuición sigue siendo poderosa. Todos sabemos que el cuerpo condiciona cómo pensamos: el cansancio nos vuelve torpes, el dolor nos encierra, la ansiedad nos acelera y la calma nos permite ver con más claridad.

Una frase antigua con lectura actual

La frase puede leerse hoy sin necesidad de aceptar la adivinación. Su interés está en una intuición filosófica muy reconocible: pensar bien exige cierta distancia del ruido físico y emocional.

No se trata de despreciar el cuerpo, sino de entender que la mente necesita condiciones para funcionar. Dormir mal, vivir saturado de estímulos o estar atrapado por la urgencia constante puede convertir el pensamiento en algo confuso y reactivo.

En ese sentido, la idea atribuida a Cratipo conecta con una preocupación muy actual: cómo recuperar atención, silencio y claridad en una vida llena de interrupciones.

Pensar cuando el cuerpo se calla

La frase sigue funcionando porque convierte una experiencia cotidiana en una idea filosófica. Hay momentos en los que el cuerpo pesa demasiado: el cansancio, la prisa, el miedo o la incomodidad ocupan todo el espacio. Y hay otros en los que, al calmarse esa presión, la mente parece respirar mejor.

Cratipo llevó esa intuición hacia los sueños y la inspiración. Nosotros podemos leerla de una forma más cercana: quizá la claridad no aparece cuando forzamos más la cabeza, sino cuando conseguimos apartar parte del ruido que la bloquea.

Por eso la frase conserva fuerza más de dos mil años después. Porque recuerda algo sencillo y difícil a la vez: para pensar mejor, a veces primero hay que dejar de estar dominados por todo lo que nos arrastra.