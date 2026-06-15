España registra más de tres millones de "actos médicos" cancelados desde el inicio de las huelgas

La quinta semana de huelga contra el Estatuto Marco convocada por los sindicatos ha reunido frente al Ministerio de Sanidad a unos 600 médicos de todo el país en una concentración en la que, al ya conocido grito de "no es vocación, es explicación", han vuelto a mostrar su rechazo al texto. Los sindicatos amenazan con escalar el conflicto y con convocar huelga indefinida tras el verano. Desde que se iniciaron los paros, España ha registrado más de tres millones de "actos médicos" cancelados, desde citas, a consultas, pasando por intervenciones, según han admitido los propios sindicatos convocantes que piden "disculpas a los pacientes".

Así lo señalaba Miguel Lázaro, presidente de Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) forman parte del comité de huelga.

Ausencia de propuestas

Frente al Ministerio, los médicos han protagonizado el acto central de su quinta semana de huelga nacional -en Catalunya será el 17 de junio- y han vuelto a repetir: "ante la ausencia total de propuestas de los responsables ministeriales, el nulo avance en el conflicto mantenido hasta ahora y el empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación del texto, las organizaciones sindicales han decidido escalar en las movilizaciones tras los meses de verano".

Han explicado que respetarán el periodo "veraniego" porque la situación "se complica aún más por lo exiguo de las plantillas médicas y facultativas sin apenas suplencias con la consiguiente sobrecarga para poder tener el descanso vacacional preceptivo y necesario".

Conflicto sanitario

Después, han avanzado, volverán a la carga. "Se trata del conflicto sanitario más grande de las dos últimas décadas", ha señalado Miguel Lázaro en la concentración. Un conflicto que, ha dicho, ya permanece enquistado y para el que piden la intermediación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para evitar que los paros sigan afectando al sistema sanitario: "Son tres millones de pacientes afectados en los días de huelga, a los que pedimos disculpas", ha señalado.

El Comité de Huelga asegura que, si no se produce ningún cambio durante estas cinco jornadas de paro que comienzan hoy y en los meses de julio y agosto, en septiembre anunciará el formato de la huelga indefinida y el resto de medidas adoptadas para mantener las reivindicaciones del colectivo, que giran en torno a la creación de un Estatuto propio del médico y el facultativo y un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas.

35 horas

Piden, además, la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

Durante estos meses el Comité de Huelga ha mantenido "su mano tendida" al diálogo con el ministerio y ha solicitado reuniones tanto con los grupos políticos con representación parlamentaria como con los responsables del resto de carteras afectadas por la norma que se está modificando (Hacienda, Trabajo y Función Pública), aseguran en un comunicado conjunto.

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Pero, se quejan, "ninguna de las reivindicaciones" han sido atendidas. Por este motivo, los representantes de los profesionales aseguran que "no van a desmovilizarse mientras no se atiendan sus demandas". Por último, las organizaciones sindicales muestran "su total apoyo" al creciente número de profesionales que está decidiendo dejar de hacer toda "actividad extraordinaria" voluntaria.