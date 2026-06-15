Sara Mesa, escritora: “Un conocido ha sido previamente un desconocido, esto es así por fuerza: si fuéramos por la vida negándoles la palabra a quienes no conocemos, jamás conoceríamos a nadie”

“Un conocido ha sido previamente un desconocido, esto es así por fuerza: si fuéramos por la vida negándoles la palabra a quienes no conocemos, jamás conoceríamos a nadie”. La frase de Sara Mesa, perteneciente a Cara de pan, parece casi una obviedad. Pero precisamente ahí está su fuerza: señala algo que todos sabemos, aunque muchas veces actuamos como si lo hubiéramos olvidado.

Toda amistad, toda confianza y todo vínculo empiezan alguna vez en un punto incierto. Antes de ser alguien familiar, una persona fue una desconocida. Antes de una conversación importante, hubo una primera palabra. Antes de una relación, hubo una duda.

La frase funciona porque pone el dedo en una contradicción muy humana: queremos compañía, afecto y comunidad, pero a menudo nos protegemos del otro como si cualquier desconocido fuera una amenaza.

Cara de pan cuenta la relación entre Casi, una adolescente de trece años que sufre acoso escolar y se refugia en un parque durante las horas de clase, y Viejo, un hombre mucho mayor que ella con quien empieza a conversar. La novela se mueve en un terreno incómodo y ambiguo, donde pesan la soledad, la desconfianza, la mirada social y la dificultad de entender vínculos que no encajan en lo esperado. En ese contexto, la frase sobre los desconocidos adquiere más sentido: no habla de una confianza ingenua, sino de esa primera grieta por la que alguien deja de ser una amenaza abstracta y empieza a convertirse en una presencia real.

El miedo al desconocido

La palabra desconocido carga con muchas sospechas. Puede sugerir peligro, incomodidad, invasión o riesgo. Y es lógico que exista prudencia: no se trata de confiar ciegamente en cualquiera ni de ignorar las situaciones reales de vulnerabilidad.

Pero Sara Mesa apunta a otra cosa. Si la desconfianza se convierte en norma absoluta, también se bloquea la posibilidad de conocer a alguien. La frase no niega el peligro; recuerda que toda relación humana necesita atravesar primero una zona de incertidumbre.

No hay vínculo sin ese paso inicial. Nadie nace siendo amigo, vecino, pareja, cómplice o persona de confianza. Todo conocido fue antes alguien que no sabíamos dónde colocar.

La primera palabra como frontera

El centro de la frase está en un gesto mínimo: dar o negar la palabra. Hablar con alguien no garantiza nada, pero abre una puerta. No hacerlo la cierra antes de saber qué podía haber al otro lado.

Un saludo, una pregunta, una conversación casual o una respuesta amable pueden parecer gestos sin importancia. Sin embargo, muchas relaciones empiezan exactamente ahí: en un momento pequeño que pudo no haber ocurrido.

La escritora Sara Mesa. / Sonia Fraga

Por eso la frase tiene tanta potencia. No hace falta convertirla en una lección solemne. Basta con leerla despacio para entender lo que plantea: si nunca habláramos con quienes no conocemos, nuestra vida sería una sucesión de puertas cerradas.

Una idea muy propia de Sara Mesa

La literatura de Sara Mesa suele moverse en zonas incómodas: vínculos ambiguos, silencios, aislamiento, relaciones de poder, personajes que no encajan del todo y situaciones en las que lo cotidiano se vuelve extraño.

En ese contexto, la frase no suena ingenua. No propone abrirse al mundo sin límites ni convertir cada encuentro en una promesa luminosa. Más bien plantea una tensión: el otro puede inquietar, pero también puede transformar nuestra vida.

Esa ambigüedad es muy reconocible en su escritura. Las relaciones humanas no aparecen como espacios completamente seguros, pero tampoco como territorios que deban evitarse siempre. Son lugares de riesgo y posibilidad.

Conocer también exige exponerse

La cita de Cara de pan invita a pensar en algo que suele olvidarse: conocer a alguien implica exponerse un poco. Escuchar, contestar, mirar, dejar que una persona deje de ser una figura anónima.

Ese proceso puede incomodar. El desconocido no viene con garantías. No sabemos qué quiere, qué piensa, qué heridas trae ni qué lugar ocupará en nuestra vida. Pero, si no se acepta ese margen de incertidumbre, tampoco puede nacer ningún vínculo.

La frase de Sara Mesa no habla solo de cortesía. Habla de una condición básica de la vida social: para que alguien llegue a ser cercano, primero tenemos que permitir que deje de ser extraño.

Una frase contra el aislamiento

La fuerza de la cita está en su sencillez. No necesita una gran teoría para resultar incómoda. Basta con imaginar una vida en la que negáramos siempre la palabra a quienes no conocemos. Una vida así sería prudente hasta el extremo, pero también más pobre, más cerrada y más sola.

En tiempos de distancia, sospecha y relaciones cada vez más filtradas, la frase recuerda algo esencial: los vínculos no aparecen de golpe. Se construyen desde ese primer momento en el que alguien decide responder, escuchar o acercarse.

Quizá conocer a alguien empieza exactamente ahí: en aceptar que toda persona familiar fue, alguna vez, una incógnita.