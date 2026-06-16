La DGT lo confirma: apurar el depósito aunque el coche aún marque autonomía puede salirte caro

Muchos conductores lo han hecho alguna vez: ver encenderse el testigo de reserva, mirar la autonomía restante y pensar que todavía queda margen. El coche marca 40, 50 o incluso 70 kilómetros disponibles, así que parece razonable seguir circulando hasta encontrar una gasolinera más barata o más cómoda.

Pero la DGT recuerda que apurar demasiado el depósito no es una buena costumbre. El problema no se limita a quedarse sin combustible. También puede afectar a la mecánica del vehículo y convertir un simple despiste en una avería costosa.

La recomendación es clara: repostar antes de llegar a la reserva.

El riesgo no está solo en quedarse tirado

Quedarse sin combustible en mitad de un trayecto ya es un problema de seguridad. Obliga a detener el vehículo, buscar un lugar seguro, señalizar correctamente y, en algunos casos, esperar asistencia en una carretera con tráfico.

Un conductor acaba de repostar en una gasolinera. / Marta G. Brea

Pero hay otro motivo menos evidente. En la parte baja del depósito pueden acumularse pequeñas impurezas, sedimentos o restos que, al circular con muy poco carburante, tienen más posibilidades de acabar llegando al sistema de alimentación.

Según recoge la DGT, apurar el depósito puede hacer que esas impurezas lleguen al motor y dañen piezas caras de sustituir, como la bomba de combustible o los inyectores.

La bomba de combustible, una de las grandes afectadas

La bomba de combustible es la encargada de enviar carburante desde el depósito hasta el motor. Para funcionar correctamente, necesita trabajar con un flujo adecuado y constante.

Cuando el depósito está muy bajo, esa bomba puede verse más exigida. Además, en muchos vehículos, el propio combustible ayuda a refrigerarla y lubricarla. Circular con niveles muy bajos de forma habitual puede hacer que trabaje en peores condiciones.

El resultado no tiene por qué ser inmediato, pero la costumbre puede acortar la vida útil de componentes que no son precisamente baratos.

Las impurezas y el filtro de combustible

Otro elemento importante es el filtro de combustible, que se encarga de evitar que las impurezas pasen al motor. Si está en buen estado, ayuda a proteger el sistema. Pero si se satura, está deteriorado o se le exige demasiado, el vehículo puede empezar a dar problemas.

La DGT también recuerda la importancia de revisar el estado del motor y, en concreto, del filtro de combustible, porque un filtro en buen estado evita que las impurezas generen un sobreesfuerzo mecánico.

Dicho de forma sencilla: apurar el depósito no garantiza una avería, pero aumenta las posibilidades de que el sistema trabaje peor.

La autonomía no es una promesa exacta

Otro punto clave está en la confianza excesiva en el indicador de autonomía. El número que aparece en el cuadro de instrumentos no es una cifra infalible. Es una estimación basada en el consumo reciente, el tipo de conducción, la velocidad, la carga del vehículo, la pendiente y otros factores.

Panel de un coche que indica que le restan 35 kilómetros de autonomía. / INFORMACIÓN

Si el coche marca 40 kilómetros de autonomía, no significa que vaya a recorrer exactamente 40 kilómetros en cualquier circunstancia. Una subida prolongada, un atasco, aire acondicionado, viento en contra o una conducción más exigente pueden reducir ese margen.

Por eso conviene no interpretar la autonomía como una garantía, sino como una orientación.

También es una cuestión de seguridad

Circular en reserva puede generar decisiones precipitadas. Buscar una gasolinera a última hora, desviarse en una carretera desconocida, entrar con prisas en un área de servicio o quedarse detenido en un arcén son situaciones que aumentan el riesgo.

Además, si el coche se queda sin combustible en una vía rápida, el problema deja de ser solo mecánico. Puede convertirse en una situación peligrosa para el conductor, los ocupantes y el resto de usuarios de la carretera.

La mejor forma de evitarlo es sencilla: no esperar al último momento.

Cuándo conviene repostar

No hay una regla única para todos los vehículos, pero lo más recomendable es no convertir la reserva en una costumbre. Muchos expertos aconsejan repostar cuando el depósito baja aproximadamente de un cuarto, especialmente antes de viajes largos o trayectos por zonas con menos estaciones de servicio.

No conviene apurar el depósito antes de repostar. / INFORMACIÓN

También conviene planificar los repostajes en desplazamientos de vacaciones, puentes o rutas desconocidas. En esos casos, apurar puede salir caro: no todas las carreteras tienen gasolineras cercanas y no siempre la autonomía real coincide con la estimada.

Un hábito pequeño que puede ahorrar averías

Repostar antes de llegar a la reserva parece un gesto menor, pero puede evitar varios problemas a la vez: reduce el riesgo de quedarse tirado, protege componentes mecánicos y permite conducir con menos estrés.

El coche puede seguir marcando autonomía, sí. Pero eso no significa que sea buena idea exprimirla hasta el final.

La lección es sencilla: la reserva debe ser un aviso, no una estrategia de conducción. Y cuando se enciende el testigo, lo más prudente no es calcular hasta dónde se puede estirar el depósito, sino buscar una gasolinera antes de que el margen desaparezca.