INVESTIGACIÓN DEL ISCIII
Un estudio concluye que el riesgo de transmisión en España del virus Oropouche es "muy bajo"
Una investigación del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII ha estudiado la posible competencia vectorial de mosquitos presentes en España para transmitir el virus importado
Una investigación realizada por un equipo del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII ha estudiado la posible competencia vectorial de mosquitos presentes en España para transmitir el virus importado Oropouche, y concluye que el riesgo de transmisión "es muy bajo" en nuestro país. Este virus se transmite por la picadura de insectos de pequeño tamaño llamados Culicoides, y existen indicios de que los mosquitos podrían estar involucrados en su transmisión, señalan los investigadores.
Según explica Rafael Gutiérrez, investigador del CNM, en 2024 tuvo lugar un brote en Latinoamérica con una nueva variante del virus Oropouche, que provoca síntomas similares a los de otras infecciones como dengue, Chikungunya y Zika como fiebre alta, cefalea, dolores musculares, vómitos o exantema. Aunque suele tener buen pronóstico, en algunas ocasiones genera síntomas neurológicos graves y puede causar meningitis o encefalitis.
En España, los principales mosquitos que circulan son el mosquito común (Culex pipiens) y el mosquito tigre (Aedes albopictus)
A partir del verano de 2024, comenzaron a detectarse en Europa casos importados de infección por virus Oropouche, con España como el país con el mayor número de estos casos. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) pidió a los países europeos llevar a cabo estudios de competencia vectorial de mosquitos locales con la nueva cepa del virus para esclarecer el riesgo de transmisión autóctona. En España, los principales mosquitos que circulan son el mosquito común (Culex pipiens) y el mosquito tigre (Aedes albopictus).
Vigilancia continuada
Los resultados obtenidos gracias a los estudios realizados en el nuevo insectario P3 arrojan "información determinante" acerca de su competencia vectorial para el virus Oropouche: "Observamos que presentan una baja competencia vectorial para transmitir el virus Oropouche, por lo que el riesgo de transmisión autóctona es muy bajo, de forma similar a los datos obtenidos en otros países europeos", apuntan los científicos.
Los investigadores destacan "la necesidad de mantener una vigilancia continuada"
El equipo del CNM, coordinado por la investigadora Inés Martín, explica que este trabajo, fruto de la colaboración entre el Laboratorio de Entomología Médica y el Laboratorio de Arbovirus y Enfermedades Víricas Importadas, subraya "la necesidad de mantener una vigilancia continuada, y seguir investigando para monitorizar la posible adaptación del virus y sus vectores transmisores".
El realizado ahora, es de uno de los primeros estudios realizados en el insectario de bioseguridad NCB-3, puesto en marcha este año en el CNM-ISCIII para impulsar análisis más completos sobre la transmisión, a través de artrópodos como los mosquitos, de numerosas enfermedades infecciosas causadas por diferentes patógenos.
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