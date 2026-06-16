Nueva alerta alimentaria por un foie gras con listeria y unas semillas de lino con ácido cianhídrico
AESAN recomienda no consumir los productos afectados y confirma que las semillas de lino se distribuyeron inicialmente en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Baleares
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha comunicado dos nuevas alertas alimentarias que afectan a productos muy distintos: un bloc de foie gras de pato por presencia de Listeria monocytogenes y unas semillas de lino por presencia de ácido cianhídrico.
En ambos casos, la recomendación para las personas que tengan estos productos en casa es la misma: no consumirlos.
Foie gras de pato de la marca Capdevila
La primera alerta se refiere a un Bloc foie gras de pato Mi-Cuit de la marca Capdevila, procedente de Bulgaria, en el que se ha detectado la presencia de Listeria monocytogenes.
Los datos del producto afectado son:
- Producto: Bloc foie gras de pato Mi-Cuit
- Marca: Capdevila
- Lote: L26029311821
- Fecha de caducidad: 29/01/27
- Peso: 40 gramos
- Conservación: refrigerado
- Envase: plástico con cartón
La alerta fue trasladada a AESAN por las autoridades sanitarias del País Vasco a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
Qué hacer si se ha consumido
AESAN recomienda a quienes tengan en su domicilio el producto afectado que se abstengan de consumirlo.
En caso de haberlo consumido y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud.
La agencia recuerda también la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos, especialmente al manipular productos refrigerados o listos para consumo.
Especial precaución durante el embarazo
La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede tener especial importancia en determinados grupos vulnerables, como personas embarazadas, mayores, recién nacidos o personas con el sistema inmunitario debilitado.
En el caso concreto de las embarazadas, AESAN recuerda que deben consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo, así como evitar alimentos asociados a determinados riesgos biológicos, entre ellos los relacionados con la listeria.
Semillas de lino de la marca ApnaBaba
La segunda alerta afecta al producto ALSI (LINSEED) semillas de lino de la marca ApnaBaba, procedente de La India, por presencia de ácido cianhídrico.
Los datos del producto implicado son:
- Producto: ALSI (LINSEED) semillas de lino
- Marca: ApnaBaba
- Fecha de caducidad: 20/06/2027
- Peso: 400 gramos
- Conservación: temperatura ambiente
- Envase: bolsa de plástico
En este caso, AESAN ha sido informada por las autoridades sanitarias de Malta a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).
Distribución inicial en la Comunitat Valenciana
Según la información disponible, la distribución inicial de las semillas de lino afectadas ha llegado a Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, País Vasco e Islas Baleares, aunque AESAN no descarta que hayan podido producirse redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Por ello, la recomendación se extiende a cualquier persona que tenga en casa semillas de lino de la marca ApnaBaba con la fecha de caducidad indicada: 20/06/2027.
Retirada de los productos
AESAN ha trasladado la información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Mientras tanto, la recomendación para los consumidores es clara: comprobar si tienen en casa alguno de los productos incluidos en las alertas y no consumirlos en caso afirmativo.
Las personas que hayan comprado estos alimentos deben revisar especialmente la marca, el lote o la fecha de caducidad, según corresponda, para confirmar si coinciden con los datos comunicados por AESAN.
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