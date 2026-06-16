Nueva alerta alimentaria por un foie gras con listeria y unas semillas de lino con ácido cianhídrico

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha comunicado dos nuevas alertas alimentarias que afectan a productos muy distintos: un bloc de foie gras de pato por presencia de Listeria monocytogenes y unas semillas de lino por presencia de ácido cianhídrico.

En ambos casos, la recomendación para las personas que tengan estos productos en casa es la misma: no consumirlos.

Foie gras de pato de la marca Capdevila

El foie gras afectado. / INFORMACIÓN

La primera alerta se refiere a un Bloc foie gras de pato Mi-Cuit de la marca Capdevila, procedente de Bulgaria, en el que se ha detectado la presencia de Listeria monocytogenes.

Los datos del producto afectado son:

Producto: Bloc foie gras de pato Mi-Cuit

Bloc foie gras de pato Mi-Cuit Marca: Capdevila

Capdevila Lote: L26029311821

L26029311821 Fecha de caducidad: 29/01/27

29/01/27 Peso: 40 gramos

40 gramos Conservación: refrigerado

refrigerado Envase: plástico con cartón

La alerta fue trasladada a AESAN por las autoridades sanitarias del País Vasco a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Qué hacer si se ha consumido

AESAN recomienda a quienes tengan en su domicilio el producto afectado que se abstengan de consumirlo.

En caso de haberlo consumido y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud.

La agencia recuerda también la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos, especialmente al manipular productos refrigerados o listos para consumo.

Especial precaución durante el embarazo

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede tener especial importancia en determinados grupos vulnerables, como personas embarazadas, mayores, recién nacidos o personas con el sistema inmunitario debilitado.

En el caso concreto de las embarazadas, AESAN recuerda que deben consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo, así como evitar alimentos asociados a determinados riesgos biológicos, entre ellos los relacionados con la listeria.

Semillas de lino de la marca ApnaBaba

Las semillas de lino afectadas por la alerta alimentaria. / INFORMACIÓN

La segunda alerta afecta al producto ALSI (LINSEED) semillas de lino de la marca ApnaBaba, procedente de La India, por presencia de ácido cianhídrico.

Los datos del producto implicado son:

Producto: ALSI (LINSEED) semillas de lino

ALSI (LINSEED) semillas de lino Marca: ApnaBaba

ApnaBaba Fecha de caducidad: 20/06/2027

20/06/2027 Peso: 400 gramos

400 gramos Conservación: temperatura ambiente

temperatura ambiente Envase: bolsa de plástico

En este caso, AESAN ha sido informada por las autoridades sanitarias de Malta a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).

Distribución inicial en la Comunitat Valenciana

Según la información disponible, la distribución inicial de las semillas de lino afectadas ha llegado a Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, País Vasco e Islas Baleares, aunque AESAN no descarta que hayan podido producirse redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Por ello, la recomendación se extiende a cualquier persona que tenga en casa semillas de lino de la marca ApnaBaba con la fecha de caducidad indicada: 20/06/2027.

Retirada de los productos

AESAN ha trasladado la información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Mientras tanto, la recomendación para los consumidores es clara: comprobar si tienen en casa alguno de los productos incluidos en las alertas y no consumirlos en caso afirmativo.

Las personas que hayan comprado estos alimentos deben revisar especialmente la marca, el lote o la fecha de caducidad, según corresponda, para confirmar si coinciden con los datos comunicados por AESAN.