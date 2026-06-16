Plan Auto+ 2026: ayudas, cuantías y cómo solicitar la subvención para comprar un coche eléctrico

Si tienes pensado renovar tu coche el Programa Auto+ 2026 podría beneficiarte: se trata de una nueva línea de ayudas para comprar vehículos eléctricos y electrificados en España. La ayuda forma parte del Plan España Auto 2030, una estrategia más amplia del Gobierno para acelerar la electrificación del parque móvil, impulsar la industria automovilística y favorecer la compra de vehículos de cero emisiones.

Aunque a menudo se habla de Plan Auto 2030, Plan Auto Plus o Programa Auto+ como si fueran lo mismo, es conveniente distinguirlos: el Plan España Auto 2030 es el marco general, mientras que el Programa Auto+ es la ayuda concreta para la compra de vehículos eléctricos y electrificados.

Un vehículo eléctrico en plena operación de carga. / PILAR CORTES

Qué es el Programa Auto+ 2026

El Programa Auto+ está destinado a incentivar la adquisición de vehículos con etiqueta CERO. Las ayudas se aplican a vehículos eléctricos puros, vehículos de pila de combustible, eléctricos de autonomía extendida e híbridos enchufables, siempre que cumplan los requisitos técnicos, de precio y de origen establecidos.

El programa cuenta con una dotación de 400 millones de euros para 2026 y está planteado para dar continuidad al esfuerzo del anterior MOVES, pero con un sistema distinto de cálculo de la ayuda. En lugar de fijar una cuantía única para todos los casos, la subvención depende de tres criterios: que el vehículo sea eléctrico, económico y europeo. Es decir, que cumpla con los estándares para poder calificarlo por lo que el Gobierno denomina "criterio EEE".

Desde cuándo se aplican las ayudas del Plan Auto+

Las ayudas del Programa Auto+ tienen carácter retroactivo para las compras realizadas desde el 1 de enero de 2026, siempre que el vehículo cumpla los requisitos y una vez se publique la convocatoria correspondiente.

Esto significa que una compra realizada a partir de esa fecha podría acogerse a la subvención si encaja en las condiciones del programa. Aun así, antes de cerrar una operación conviene confirmar con el concesionario o punto de venta que el vehículo es elegible y conservar toda la documentación de la compra.

Coches eléctricos en puntos de recarga. / CAROLINE BREHMAN

Qué vehículos pueden recibir la ayuda

Las ayudas se conceden para la adquisición directa, leasing o renting de vehículos electrificados. En el caso del renting, está dirigido a autónomos y empresas.

Los vehículos incluidos son:

Turismos de hasta 9 plazas , categoría M1.

, categoría M1. Furgonetas o camiones ligeros con masa máxima no superior a 3,5 toneladas, categoría N1.

con masa máxima no superior a 3,5 toneladas, categoría N1. Motocicletas eléctricas , categorías L3e, L4e y L5e, con velocidad de diseño superior a 45 km/h, potencia mínima de 3 kW y autonomía mínima de 70 km.

, categorías L3e, L4e y L5e, con velocidad de diseño superior a 45 km/h, potencia mínima de 3 kW y autonomía mínima de 70 km. Cuadriciclos ligeros , categoría L6e.

, categoría L6e. Cuadriciclos pesados, categoría L7e.

También se contemplan vehículos nuevos matriculados por primera vez en España a nombre del beneficiario, así como otros vehículos adquiridos a través de concesionario o punto de venta del fabricante o importador cuya primera matriculación como vehículo nuevo se haya realizado en España con fecha igual o posterior al 1 de enero de 2025.

Toyota ha desarrollado una gama específica de furgonetas eléctricas que combina espacio, adaptabilidad y sostenibilidad. / Alex Domínguez

Cuánto dinero se puede recibir con el Programa Auto+

La cuantía máxima depende de la categoría del vehículo y del tipo de beneficiario. Para turismos y furgonetas, los puntos de venta deberán aplicar, además, un descuento mínimo de 1.000 euros sobre el precio de venta.

Categoría del vehículo Ayuda máxima general Autónomos y empresas de hasta 10 trabajadores M1: turismos de hasta 9 plazas 4.500 € 6.000 € N1: furgonetas o camiones ligeros hasta 3,5 toneladas 5.000 € 7.500 € L3e, L4e y L5e: motocicletas eléctricas 1.100 € 1.100 € L6e y L7e: cuadriciclos eléctricos 1.500 € 1.500 €

Estas son las cuantías máximas. Hay que tener muy en cuenta que estos números no son totales y la cantidad final puede ser inferior porque se calcula aplicando el criterio EEE.

Cómo se calcula la ayuda: el criterio EEE

El Programa Auto+ introduce un sistema de modulación basado en tres factores: Eléctrico, Económico y Europeo. Cada factor suma un porcentaje sobre la ayuda máxima correspondiente a cada categoría.

1. Criterio eléctrico

El programa se restringe a vehículos con etiqueta CERO.

Vehículo eléctrico puro, como BEV o FCEV: 50% del importe máximo de la ayuda .

. Vehículo eléctrico de autonomía extendida o híbrido enchufable, como EREV o PHEV: 25% del importe máximo de la ayuda.

2. Criterio económico

En los turismos M1, la cuantía varía en función del precio:

Vehículos de hasta 35.000 euros: 25% del importe máximo de la ayuda .

. Vehículos de más de 35.000 euros: 15% del importe máximo de la ayuda.

Para el resto de categorías, se asigna un 25% del importe máximo de la ayuda, siempre que el vehículo cumpla los límites de precio establecidos.

3. Criterio europeo

El programa también tiene en cuenta el origen industrial del vehículo:

Si el montaje y terminación final se ha realizado en una instalación industrial de la Unión Europea, se suma un 15% de la ayuda máxima .

. Si, además, parte del proceso de fabricación de la batería se realiza en la Unión Europea, se añade un 10% adicional.

En la práctica, para alcanzar el máximo de ayuda será necesario que el vehículo cumpla todos los criterios exigidos.

El Volkswagen ID. Buzz de batalla larga es uno de los vehículos eléctricos más espaciosos con capacidad para 7 plazas. / Información

Precio máximo de los vehículos subvencionables

Para acceder a la ayuda, el vehículo debe tener etiqueta CERO y no superar los límites de precio establecidos. Los importes se calculan sobre el precio en factura, sin impuestos y después de aplicar descuentos comerciales.

Categoría Precio máximo sin impuestos M1 45.000 € N1 Sin limitación L3e, L4e y L5e 10.000 € L6e y L7e Sin limitación

Existe una excepción: el límite de 45.000 euros para los turismos M1 no se aplica a los vehículos eléctricos puros de 8 o 9 plazas cuando el beneficiario sea un autónomo o una empresa.

Quién puede pedir las ayudas del Plan Auto+

Pueden beneficiarse del Programa Auto+:

Personas físicas.

Empresas con personalidad jurídica propia.

Autónomos y personas físicas que desarrollen actividades económicas, siempre que estén dadas de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Las ayudas están limitadas a un vehículo por beneficiario en el caso de las personas físicas. Si el beneficiario es autónomo, podrá obtener ayuda para un máximo de tres vehículos. En el caso de las empresas, el límite será de diez vehículos con ayuda.

Dos vehículos eléctricos en Alcoy. / Juani Ruz

Cómo solicitar las ayudas del Programa Auto+

La tramitación de las ayudas se realizará conforme a la convocatoria que publique el Ministerio de Industria y Turismo. Los concesionarios, puntos de venta y empresas de renting autorizadas podrán ayudar a tramitar las solicitudes, siempre que estén habilitados para la comercialización de vehículos mediante venta o renting en territorio español.

Antes de comprar, es recomendable seguir estos pasos:

Confirmar que el vehículo tiene etiqueta CERO. Comprobar que no supera el precio máximo permitido. Preguntar al concesionario si el modelo cumple los criterios eléctrico, económico y europeo. Verificar si el punto de venta está adherido o autorizado para tramitar la ayuda. Guardar factura, justificantes de pago, contrato de renting o leasing, ficha técnica y documentación de matriculación. Revisar la convocatoria oficial para conocer plazos, documentación definitiva y procedimiento de presentación.

¿Son compatibles estas ayudas con otras subvenciones?

El Programa Auto+ no es compatible con el MOVES FLOTAS PLUS, tal y como indica el Ministerio de Industria y Turismo. Además, las bases del programa prevén restricciones de compatibilidad con otras subvenciones o recursos públicos destinados a los mismos costes subvencionables.

En paralelo, los compradores deben tener en cuenta que existe una deducción fiscal para la adquisición de determinados vehículos eléctricos nuevos y puntos de recarga, con sus propios requisitos y límites. Por eso conviene revisar cada caso con el concesionario, un asesor fiscal o la Agencia Tributaria antes de dar por hecho el ahorro final.

Diferencias entre el Plan Auto+ y el MOVES III

El Programa Auto+ toma el relevo del esquema de ayudas anterior, pero no es exactamente una reedición del MOVES III. Las principales diferencias son:

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