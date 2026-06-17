Alerta alimentaria por leche no declarada en una crema de cacao con avellana distribuida en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una advertencia dirigida a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche por la presencia de leche no incluida en el etiquetado en una crema de cacao con avellana ecológica procedente de Italia.

El producto afectado es una Bio crema de cacao con avellana de la marca Sol Natural, comercializada en envase de vidrio.

AESAN subraya que, como medida de precaución, las personas alérgicas o intolerantes a los componentes de la leche que tengan este producto en casa deben abstenerse de consumirlo.

El producto afectado

Los datos facilitados por AESAN son los siguientes:

Producto: Bio crema de cacao con avellana

Bio crema de cacao con avellana Marca: Sol Natural

Sol Natural Lote: L3165

L3165 Fecha de caducidad: 12/05/2027

12/05/2027 Peso: 200 gramos

200 gramos Envase: vidrio

vidrio Conservación: temperatura ambiente

La alerta ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Distribuido en la mayor parte del territorio nacional

Según la información disponible, el producto ha sido distribuido en la mayor parte del territorio nacional, por lo que AESAN ha trasladado la alerta a través del SCIRI para que las autoridades competentes verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La recomendación para los consumidores es revisar si tienen en casa esta crema de cacao con avellana de la marca Sol Natural y comprobar especialmente el número de lote y la fecha de caducidad.

No comporta riesgo para el resto de la población

AESAN insiste en que esta alerta está dirigida exclusivamente a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche.

El consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

La incidencia se debe a la presencia de leche no declarada en el etiquetado, lo que supone un riesgo para quienes deben evitar este ingrediente por motivos de alergia o intolerancia, pero no para las personas que pueden consumir leche sin problema.