Arquímedes, matemático griego: "Hay cosas que parecen increíbles a la mayoría de los hombres que no han estudiado matemáticas"

“Hay cosas que parecen increíbles a la mayoría de los hombres que no han estudiado matemáticas”. La frase atribuida a Arquímedes resume una idea tan antigua como actual: muchas realidades parecen imposibles no porque lo sean, sino porque todavía no tenemos las herramientas para comprenderlas.

Arquímedes de Siracusa fue uno de los grandes genios científicos de la Antigüedad. Matemático, físico, ingeniero e inventor, su nombre ha quedado unido a descubrimientos como el principio de Arquímedes, el estudio de la palanca, los avances en geometría y la famosa exclamación “¡Eureka!”, asociada por la tradición al descubrimiento del volumen de los cuerpos mediante el desplazamiento del agua.

La frase encaja muy bien con su figura porque habla de una frontera: la que separa lo que parece increíble de lo que, una vez explicado, se vuelve evidente.

Cuando lo imposible solo era falta de método

A simple vista, muchas ideas matemáticas pueden parecer casi mágicas. Que una palanca permita mover un peso enorme con un esfuerzo menor. Que se pueda calcular el volumen de una esfera. Que un cuerpo sumergido desplace una cantidad de agua equivalente a su volumen. Que el número de granos de arena pueda pensarse mediante cifras gigantescas.

Para quien no conoce el razonamiento, todo eso puede sonar extraño, exagerado o imposible. Pero la matemática cambia la mirada: convierte la sorpresa en explicación.

Ese es el fondo de la frase. Arquímedes no está diciendo que las matemáticas sean un adorno intelectual. Está sugiriendo algo más potente: sin ciertas ideas, la realidad parece más misteriosa de lo que es.

Las matemáticas como forma de mirar

En la vida cotidiana solemos asociar las matemáticas a cuentas, fórmulas o exámenes. Pero para los grandes pensadores antiguos eran algo mucho más profundo: una manera de descubrir el orden oculto de las cosas.

Arquímedes no se limitó a hacer cálculos abstractos. Aplicó el razonamiento matemático al mundo físico. Estudió cuerpos flotantes, centros de gravedad, espirales, áreas, volúmenes y máquinas simples. Su talento consistía precisamente en unir teoría y realidad.

Por eso su frase sigue funcionando. Lo que parece increíble para unos puede ser perfectamente lógico para quien conoce el mecanismo.

El asombro antes de la explicación

La frase también reivindica el asombro. Antes de entender algo, muchas veces lo miramos con incredulidad. Un puente que se sostiene, un barco de toneladas que flota, un avión que despega, una predicción astronómica, una estadística o un cálculo de ingeniería pueden parecer casi milagrosos si no conocemos las reglas que los explican.

La ciencia no elimina el asombro, pero lo ordena. Nos permite pasar del “no puede ser” al “ahora lo entiendo”.

Ese tránsito es precisamente uno de los grandes poderes del conocimiento: hacer visible lo que antes parecía inaccesible.

Una lección muy actual

Más de dos mil años después, la frase atribuida a Arquímedes sigue teniendo una lectura contemporánea. Vivimos rodeados de tecnología que funciona gracias a matemáticas que la mayoría no ve: algoritmos, navegación GPS, inteligencia artificial, criptografía, finanzas, meteorología, ingeniería, medicina o telecomunicaciones.

Muchas de esas cosas parecen increíbles porque sus fundamentos permanecen ocultos. Usamos herramientas sofisticadas sin conocer casi nunca las ideas que las sostienen.

La advertencia de Arquímedes sigue ahí: lo que no entendemos puede parecernos magia, pero a menudo es conocimiento acumulado.

No se trata de saberlo todo

La frase no debería leerse como un desprecio hacia quien no ha estudiado matemáticas. Más bien recuerda algo sencillo: cada disciplina abre una puerta distinta. Quien aprende matemáticas accede a una forma particular de claridad.

No hace falta ser un genio para captar la enseñanza. Basta con reconocer que muchas veces juzgamos como imposible aquello que aún no sabemos explicar.

Ese cambio de perspectiva vale para la ciencia, pero también para la vida: entender mejor algo suele reducir el miedo, la confusión y la incredulidad.

El poder de comprender

Arquímedes representa una idea muy poderosa: el conocimiento no solo acumula datos, sino que transforma lo que somos capaces de ver.

Una máquina deja de ser prodigio cuando entendemos su principio. Un fenómeno deja de ser misterio cuando descubrimos su ley. Una cifra gigantesca deja de ser inconcebible cuando aprendemos a nombrarla.

Quizá por eso la frase sigue teniendo tanta fuerza. Porque nos recuerda que muchas cosas no son increíbles en sí mismas. Lo parecen hasta que alguien encuentra el modo de explicarlas.

Y en eso Arquímedes fue uno de los grandes maestros de la historia: en demostrar que, con el punto de apoyo adecuado, incluso lo imposible empieza a moverse.