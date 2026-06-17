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Confunde un tiburón blanco con uno inofensivo y se lanza al mar a nadar con él

El compañero que grababa la escena, ocurrida en 2020 se percató de que no era un tiburón peregrino, como pensaban en un principio, y le pidió que regresara rápidamente

El momento en el que el hombre se lanza al mar para nadar con el tiburón

El momento en el que el hombre se lanza al mar para nadar con el tiburón / INFORMACIÓN

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Uno de los vídeos virales que más circuló en 2020 por las redes sociales nos presentaba a un inconsciente que se lanzaba al mar a nadar con un tiburón. El protagonista de la escena, de nombre Ryder, se tiró desde un barco al agua convencido de que se trataba de un inofensivo tiburón peregrino, que se alimenta de forma pasiva filtrando plancton y pequeños peces.

Sin embargo, su compañero, que grababa la escena, se percató rápidamente de que se trataba de un enorme tiburón blanco, por lo que le avisó para que regresara rápidamente. Afortunadamente quedó en un susto, pero seguro que la próxima vez se lo piensa dos veces antes de saltar.

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@thescore NSFW: ✨ INSTANT REGRET ✨ [via @rydersonthestorm ♬ original sound - thescore

Las imágenes comenzaron a circular en la red social de TikTok y rápidamente han dado la vuelta al mundo al hacerse eco numerosos medios de comunicación.

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