Confunde un tiburón blanco con uno inofensivo y se lanza al mar a nadar con él

Uno de los vídeos virales que más circuló en 2020 por las redes sociales nos presentaba a un inconsciente que se lanzaba al mar a nadar con un tiburón. El protagonista de la escena, de nombre Ryder, se tiró desde un barco al agua convencido de que se trataba de un inofensivo tiburón peregrino, que se alimenta de forma pasiva filtrando plancton y pequeños peces.

Sin embargo, su compañero, que grababa la escena, se percató rápidamente de que se trataba de un enorme tiburón blanco, por lo que le avisó para que regresara rápidamente. Afortunadamente quedó en un susto, pero seguro que la próxima vez se lo piensa dos veces antes de saltar.

Las imágenes comenzaron a circular en la red social de TikTok y rápidamente han dado la vuelta al mundo al hacerse eco numerosos medios de comunicación.