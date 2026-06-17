Miguel Ángel Acero, director de innovación de Izertis: "En muchos casos es deseable que la IA no sustituya al trabajador"

Miguel Ángel Acero (Gijón, 1977) es el director de Innovación de la consultora tecnológica asturiana Izertis, una empresa en pleno proceso de expansión y que desde hace casi un año cotiza en Bolsa. A pesar de su apellido y de su formación como físico, Acero es una persona que aborda sin rigideces y con flexibilidad las vertiginosas innovaciones tecnológicas que están transformando el sector de la consultoría digital y, en general, prácticamente todas las actividades económicas. La más revolucionaria de esas innovaciones es, sin duda, la inteligencia artificial (IA). Ante las expectativas, dudas, temores y entusiasmos que la herramienta está despertando, Izertis ha elaborado un "Manifiesto sobre la IA", un documento que resume la posición de Izertis al respecto y que la empresa compartirá en un encuentro especial con clientes el próximo día 24 en Madrid.

-Aunque su cargo como director de Innovación implica más actividades que la IA, ¿es esta la que ocupa la mayor parte de su tiempo?

-Evidentemente. Aunque la irrupción de la IA generativa (aquella que crea contenidos por sí misma) ha elevado el tema al público general, las soluciones de IA llevan mucho tiempo en el mercado. Nuestro departamento de IA nació en 2015 con foco en innovación para el sector industrial. Posteriormente incorporamos soluciones de los hiperescaladores (las empresas que tienen las infraestructuras gigantes de computación en la nube, como Google, Azure o AWS...) y proyectos en planificación y prescripción. En 2017 creamos un departamento de visión por computador. Pero desde 2023, la IA generativa ha acelerado todo el proceso. Nosotros tenemos a unas 150 personas en el equipo más puro de científicos de datos. Trabajan en evolución de modelos, integración con análisis avanzado de datos, modelos de lenguaje e infraestructuras de IA...

-Entiendo que las necesidades van a más y la empresa está buscando talento…

-Sí. Los perfiles se están transformando. La propia IA está afectando al trabajo del científico de datos: tareas que antes requerían semanas ahora las hace un modelo en segundos. El científico de datos debe adaptarse para aportar mayor valor en fases más avanzadas.

-¿Qué recomendación daría a estos profesionales?

-Experimentar, asumir lo que la tecnología puede ofrecer y estar en continua formación. En IA generativa, la experimentación es clave. Cuanto antes incorporemos estas herramientas en nuestras actividades diarias, colaboremos y construyamos conocimiento, mejor. Se trata de cambiar el marco mental: cómo puedo transformar la tarea A o B con IA. Es el mismo planteamiento que la transformación digital, pero multiplicado.

-¿Por qué hacer un manifiesto sobre la IA?

-Surgió a nivel global en el equipo de dirección. Queríamos reforzar nuestro posicionamiento como compañía diferencial en servicios de IA. El manifiesto surge para explicar al mercado cuál creemos que será el impacto real de la IA y dónde hay que poner foco para que los proyectos tengan éxito. Más del 80% de las iniciativas de IA generativa no llegan a producción. El manifiesto refuerza que la IA no es solo una tecnología, sino una palanca que requiere cambios organizativos y en las personas. Históricamente, toda revolución tecnológica genera miedo a lo desconocido, pero la IA es especialmente transformadora. Es más transformadora que internet o el "smartphone".

-¿Es la mayor transformación tecnológica que ha visto nunca el mundo?

-Sí, sin ninguna duda. Principalmente porque internet nos abrió un mundo totalmente disruptivo de acceso a la información, comunicación, interacción, aprendizaje... El "smartphone" amplificó ese valor con un acceso ágil y sencillo para el usuario. Y la IA nos trae un impacto global en toda nuestra actividad, empezando por la cognitiva: van a darse cambios en nuestra forma de pensar, razonar, aprender de una forma más profunda que la que trajeron internet y los "smartphones".

-¿Dónde hay más reticencia al uso de IA, en las empresas o en el ciudadano común?

-Principalmente en profesionales dentro de las empresas. El miedo al impacto en el propio trabajo genera una barrera. Al principio siempre se producen grandes fenómenos de asombro y éxito masivo cuando surge la herramienta (como sucedió cuando salió ChatGPT), pero luego viene la integración real en procesos, con cuestiones de seguridad, integración con sistemas existentes, costes y gobernanza. El mensaje que nosotros lanzamos con el manifiesto es: no tengáis miedo, pero incorporad medidas de seguridad desde el inicio.

-La IA es como un animal poderoso, pero salvaje, que hay que domar…

-Eso es. Hay que estructurar las herramientas que sirvan para tener guiada a esa IA. En la IA generativa, por ejemplo, esas herramientas se llaman guardarraíles, que son los que marcan que un agente al que yo hago preguntas me responda con la tipología de repuestas que yo le marque. Pero esa es solo una pequeña parte, hay muchos más elementos que sirven para que una solución sea estable. La IA es un elemento vivo y requiere una supervisión constante.

-¿Qué cosas buenas trae la IA?

-Trae nuevas oportunidades en muchos ámbitos: acceso a mejores soluciones, recomendaciones, atención médica y social, investigación de nuevos fármacos, mejora en sistemas de planificación urbana, salud, transporte y seguridad ciudadana... La IA es una palanca poderosa, pero también puede generar riesgos si cae en malas manos. Por eso debemos trabajar para mitigarlos.

-¿Qué virtudes o capacidades humanas se van a revalorizar en este nuevo contexto?

-La capacidad de relación humana, la empatía, el pensamiento filosófico y creativo. Ahí va a estar el mayor valor diferencial respecto a los agentes de IA. Aunque con el tiempo muchas habilidades humanas, incluso las relacionales, puedan ser replicadas, no creo que lleguemos a una IA que sustituya completamente al ser humano, ni que sea deseable. Aunque la tecnología lo permita, factores como el coste de infraestructura, el consumo energético, la integración con sistemas, la seguridad y la legislación van a limitar esa sustitución total. No todo lo que se puede hacer se hará. Por ejemplo, un médico puede usar IA para diagnóstico o análisis de imágenes, pero la comunicación y la responsabilidad final seguirán siendo humanas.

-¿Y es deseable que sea así?

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-Es deseable que sea así. Es el concepto de "humano en el bucle": el sistema propone, pero un humano valida y toma la decisión final.