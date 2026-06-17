El ritmo de la superación: cuando la música derriba las barreras del deporte

La música posee una capacidad única para conectar a las personas de manera inmediata, eliminando formalismos y generando espacios de total sinceridad. Bajo esta premisa nace ‘Potencia tu Mundo’, una iniciativa conjunta de Cofidis y el Comité Paralímpico Español que busca transformar la manera en la que la sociedad se acerca a los deportistas de élite con discapacidad. A través de una serie de cuatro videoentrevistas conducidas por el músico y colaborador televisivo Grison, el proyecto se aleja del tono épico o paternalista habitual para descubrir la faceta más cotidiana, ingeniosa y humana de cuatro atletas extraordinarios.

El resultado, disponible en el blog de la entidad financiera, son piezas dinámicas de entre cuatro y cinco minutos de duración en las que la frescura del presentador y la personalidad de los protagonistas se fusionan de forma espontánea. La conversación fluye sin guiones rígidos, culminando en cada episodio con un reto inusual: la creación de una pieza musical conjunta donde el deporte y el ritmo se dan la mano.

Nil Riudavets y Grison / Caro Marin

Más allá de las medallas

El verdadero motor de este proyecto radica en la identidad de sus protagonistas, figuras que han consolidado trayectorias meteóricas en el panorama internacional. La madrileña Iraide Rodríguez, que a sus 17 años ya sabe lo que es competir en unos Juegos Paralímpicos en la cita de Milán-Cortina 2026, representa el futuro del esquí y el ciclismo. Su historia está estrechamente ligada al Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo, una cantera que desde 2018 impulsa el desarrollo deportivo y social de jóvenes talentos con discapacidad.

El atletismo de alta competición viene representado por Álvaro del Amo y Sara Andrés. Del Amo, atleta madrileño con retinosis pigmentaria, ha demostrado una progresión impresionante en el lanzamiento de disco y peso, alcanzando un doblete de bronces tanto en el Mundial de París 2023 como en los Juegos Paralímpicos de la capital francesa, siempre en perfecta sintonía con su guía Jorge Gras. Por su parte, Sara Andrés, diploma olímpico en Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, y subcampeona mundial en 2023, aporta su vitalidad y experiencia tras una trayectoria marcada por la superación tras sufrir una amputación por debajo de las rodillas.

La perspectiva de la resistencia la completa el triatleta menorquín Nil Riudavets, quien, tras sufrir una lesión que le provocó una parálisis permanente en el brazo derecho, reorientó su carrera deportiva hasta colgarse la medalla de bronce en los pasados Juegos de París.

Iraide Rodríguez y Grison / Caro Marin

El valor de la cotidianidad

Desde el punto de vista del Comité Paralímpico Español, iniciativas de este calibre resultan fundamentales para modificar la percepción social de la discapacidad. El propósito fundamental es normalizar la diversidad en el deporte, permitiendo que el público admire el rendimiento técnico y la calidad humana de los atletas sin necesidad de añadir etiquetas accesorias. Al retratarlos en un ambiente distendido, se consigue que sus vivencias se conviertan en un referente real y cercano para el conjunto de la sociedad.

Para Grison, la experiencia ha supuesto un aprendizaje mutuo donde el sentido del humor ha sido el vehículo conductor. El músico destaca la importancia de que las marcas se involucren de forma activa en causas sociales y den visibilidad al talento que realmente lo merece. El ambiente generado en cada encuentro ha permitido que afloren la rapidez mental, la inteligencia y la arrolladora personalidad de unos deportistas que, ante todo, demuestran que el sentido del humor no entiende de límites.

Álvaro del Amo y Grison / Caro Marin

Un compromiso de largo recorrido

Este proyecto no es una acción aislada, sino un hito más dentro de una relación de patrocinio que se extiende desde el año 2011. Para Cofidis, el apoyo al movimiento paralímpico forma parte de su cultura corporativa, fundamentada en los valores de la inclusión y la diversidad como motores de innovación y conexión social.

Más allá del ámbito institucional, la entidad financiera traslada este compromiso directamente a las carreteras. A través del Equipo Cofidis, la estructura se consolida como una de las pocas dentro del pelotón de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que cuenta de forma estable con secciones tanto femenina como paralímpica, garantizando la igualdad de oportunidades en la máxima categoría del ciclismo mundial. Con ‘Potencia tu Mundo’, la música y el deporte se alían para recordar que el verdadero talento reside en la capacidad de conectar con los demás.

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