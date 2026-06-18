“Colgar el sambenito”: la procedencia de una expresión marcada por la vergüenza pública

La expresión “colgar el sambenito” significa atribuir a alguien una culpa, una mala fama o una etiqueta negativa que puede acompañarle durante mucho tiempo, incluso aunque no sea justa. Se utiliza cuando una persona queda marcada por una acusación, un error o una reputación que los demás repiten hasta convertirla casi en una condena social.

Qué significa hoy “colgar el sambenito”

En el uso actual, colgarle el sambenito a alguien equivale a ponerle una etiqueta difícil de quitar. Puede aplicarse a una persona, a un grupo, a una empresa o incluso a un lugar.

Por ejemplo, si a alguien se le acusa una vez de ser poco fiable y esa idea se mantiene durante años, aunque haya cambiado o aunque no estuviera demostrada, se puede decir que le han colgado el sambenito. La expresión suele tener un matiz de injusticia: no habla solo de una crítica, sino de una fama que pesa y condiciona cómo los demás miran a esa persona.

El origen: una prenda de penitencia

El origen de la expresión está en el sambenito, una prenda que usaban los penitentes condenados por la Inquisición. Era una especie de hábito o escapulario que se imponía a quienes habían sido castigados por delitos religiosos o considerados herejes.

La palabra procede de “saco bendito” o “sanbenito”, según la explicación tradicional recogida por los diccionarios históricos. Con el tiempo, el término quedó asociado a esa prenda infamante que señalaba públicamente al condenado.

Por qué se decía que se “colgaba”

La parte más llamativa viene después. En muchos casos, una vez cumplida la pena, el sambenito no desaparecía sin más. Se podía colgar en las iglesias con el nombre del condenado para que quedara constancia pública de su falta y para que la vergüenza alcanzara también a sus descendientes.

De ahí nace la fuerza de la expresión: no era solo llevar una prenda humillante durante un castigo, sino quedar marcado ante la comunidad. El sambenito funcionaba como una etiqueta visible, una señal de deshonra que podía sobrevivir al propio castigo.

De castigo religioso a etiqueta social

Con el paso del tiempo, la expresión perdió su sentido literal y empezó a usarse de forma figurada. Hoy nadie piensa en una prenda inquisitorial cuando dice que a alguien le han colgado un sambenito, pero la idea de fondo sigue siendo la misma: una marca pública que cuesta quitarse de encima.

A Iker Casillas se le ha colgado el sambenito de "husmear" los perfiles de muchas mujeres en las redes sociales. / EUROPA PRESS - Archivo

Por eso la frase encaja tan bien en situaciones cotidianas. Un político, un deportista, un vecino o un personaje público pueden cargar con un sambenito cuando una acusación o una imagen negativa se instala en la opinión de los demás.

Una expresión con un matiz importante

No es exactamente lo mismo que “tener mala fama”. Colgar el sambenito implica que esa mala fama ha sido atribuida por otros y que puede resultar exagerada, injusta o simplificadora. La expresión pone el foco en quien etiqueta, no solo en quien queda marcado.

En resumen, cuando decimos que a alguien le han colgado el sambenito, hablamos de una condena simbólica: una etiqueta que se pega, se repite y puede pesar mucho más que los hechos que la originaron.