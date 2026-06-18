Alfonso García, experto en motor, sobre los nuevos conos inteligentes de la DGT: “Al igual que las balizas v-16, comunican la ubicación exacta”

Las balizas v-16 han venido para quedarse. Ya lo confirmó hace tiempo el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, quien señaló las enormes ventajas de estos dispositivos que son obligatorios en las guanteras de todos los coches que circulan por nuestro país desde el pasado 1 de enero.

El objetivo de estas balizas es reducir el número de siniestros y de atropellos en las carreteras de nuestro país, ya que si un vehículo queda parado en la vía o ha sufrido un accidente, el conductor no deberá bajar del coche, sólo sacar la mano por la ventanilla y colocar la baliza en el techo.

La baliza v-16 está conectada con la plataforma DGT 3.0 que informará en tiempo real de la ubicación del dispositivo y avisará al resto de conductores de la incidencia para que puedan anticipar su reacción. Esto disminuirá los siniestros y los atropellos, ya que el conductor no tendrá que bajar del coche a colocar los triángulos, explica la DGT.

Conos conectados inteligentes

En esta línea de conectividad y seguridad en las carreteras la DGT también ha aprobado la nueva normativa relativa a los conos conectados inteligentes. Unos dispositivos que son iguales que los “normales” pero que también estarán conectados con la plataforma DGT 3.0 por lo que permitirán informar a los conductores de obras y trabajadores en la vía.

Así lo ha explicado el experto en motor Alfonso García en el programa ‘Poniendo las calles’ de la COPE. “Estos conos inteligentes están conectados en tiempo real con el objetivo de mejorar la seguridad vial de los operarios, trabajadores y del resto de los conductores de la vía”, ha explicado el experto.

En este sentido, ha añadido que, “al igual que las balizas v-16 comunican la ubicación exacta de una zona de obras” y ha recordado que cada año hay 23.000 actuaciones de mantenimiento u obras donde hay posibilidad de accidente. “Solo en 2024 hubo 142 siniestros con 23 heridos”, afirma García.

El experto ha indicado que la DGT avanzó que “las empresas de obras solo tendrán que poner 2 o 3 conos inteligentes en las zonas de trabajo”, aunque recordó que siempre es recomendable reducir la velocidad y pensar en los operarios que están trabajando allí.