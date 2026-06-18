La frase de Pierre Curie que resume el gran dilema de la ciencia: “La humanidad obtendrá más bien que mal de los nuevos descubrimientos”

“Soy de los que piensan, como Nobel, que la humanidad obtendrá más bien que mal de los nuevos descubrimientos”. La frase suele circular como una cita de Marie Curie, pero su origen más preciso está en Pierre Curie, su marido y compañero de investigación, durante la conferencia Nobel sobre las sustancias radiactivas.

Una frase nacida entre el asombro y la advertencia

La cita no era un brindis ingenuo por el progreso. Pierre Curie hablaba del radio, de sus posibilidades y también de sus riesgos. En aquella intervención recordó que los descubrimientos científicos podían tener usos beneficiosos, pero también consecuencias peligrosas si caían en malas manos.

Para explicar esa tensión recurrió al ejemplo de Alfred Nobel. Sus explosivos habían permitido grandes avances técnicos, pero también podían convertirse en herramientas de destrucción. La ciencia, venía a decir Curie, no es buena o mala por sí sola: depende del uso que haga de ella la humanidad.

Por qué se atribuye tantas veces a Marie Curie

La confusión tiene una explicación comprensible. La frase aparece citada con frecuencia en recopilaciones de Marie Curie, y ella misma recogió textos y recuerdos de Pierre en su biografía. Además, la historia científica de ambos está profundamente entrelazada: compartieron investigaciones, laboratorio y el Nobel de Física de 1903 junto a Henri Becquerel.

Pero, en honor a la verdad, lo correcto es presentarla como una frase de Pierre Curie, recogida después en el entorno biográfico de Marie Curie.

Un mensaje que sigue siendo actual

Lo potente de la frase es que no se queda en el pasado. Sirve para hablar del radio, pero también de la energía nuclear, la inteligencia artificial, la biotecnología o cualquier avance capaz de mejorar la vida y, al mismo tiempo, abrir nuevos riesgos. Como la inteligencia artificial.

Curie no negaba el peligro. Lo veía con claridad. Pero defendía una confianza vigilante en el conocimiento: la idea de que los descubrimientos pueden aportar más bien que mal si la sociedad aprende a usarlos con responsabilidad.

La lección de fondo

La frase funciona porque no idealiza la ciencia ni la demoniza. Reconoce el dilema y toma partido: el progreso merece la pena, pero no exime de responsabilidad.

Por eso, más de un siglo después, sigue sonando actual. Cada nuevo descubrimiento obliga a hacerse la misma pregunta que ya estaba en el discurso de Curie: no solo qué podemos hacer, sino para qué y en manos de quién.