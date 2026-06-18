Qué significan las líneas verdes que aparecen en algunas carreteras españolas: son cosa de la DGT

La línea verde que algunos conductores han visto pintada en los laterales de ciertas carreteras españolas tiene una explicación más sencilla de lo que parece: no cambia las normas de circulación, sino que actúa como una señal visual de advertencia para favorecer una conducción más prudente.

Una marca pensada para reducir la velocidad

Estas líneas verdes suelen aparecer junto a las líneas blancas que delimitan el arcén, especialmente en carreteras convencionales o tramos donde se quiere reforzar la seguridad. Su función principal es crear un efecto óptico de estrechamiento de la calzada.

La idea de la Dirección General de Tráfico (DGT) es que, al percibir la vía como algo más estrecha, el conductor tienda de forma natural a reducir la velocidad, aumentar la atención y mantener una conducción más contenida. No se trata, por tanto, de una marca decorativa ni de una señal pensada para confundir, sino de un recurso visual para recordar que ese tramo exige más cuidado.

Qué debe hacer el conductor al verla

La presencia de una línea verde no significa que haya un nuevo carril, ni que cambie el sentido de la circulación, ni que exista una sanción específica solo por pisarla. Lo importante es interpretar el mensaje de fondo: moderar la velocidad y extremar la prudencia.

En la práctica, al encontrarse con esta señalización conviene revisar la velocidad, respetar los límites marcados en la vía, mantener una distancia de seguridad adecuada y evitar maniobras bruscas o adelantamientos innecesarios, especialmente si el tramo tiene curvas, cambios de rasante o poca visibilidad.

No hay que confundirla con otras marcas

La línea verde tampoco debe confundirse con otras señales horizontales de colores que se han probado o implantado en distintos puntos. Cada una tiene un objetivo diferente y no todas implican la misma obligación para el conductor.

En este caso, la clave está en su efecto preventivo: busca influir en la percepción del conductor para que circule de forma más segura. Es una medida discreta, pero llamativa precisamente porque rompe con la señalización blanca y amarilla a la que están acostumbrados la mayoría de usuarios.