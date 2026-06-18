España tiene dos universidades entre las 200 mejores del mundo: la UB y la Complutense de Madrid

España tiene dos universidades entre las 200 mejores del mundo: la Universitat de Barcelona (UB) y la Complutense de Madrid. Así lo constata la nueva edición del ranking QS World University 2026, uno de los más reconocidos del mundo junto al Times Higher Education y el de Shanghái.

QS es una clasificación en la que entran las 500 universidades mejores del mundo (de un listado de 1.500). Mide el rendimiento de los centros de educación superior a partir de indicadores como la reputación académica, la empleabilidad, la investigación, la internacionalización, la proporción entre profesores y alumnos y la sostenibilidad. Por decimoquinto año consecutivo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) conserva el primer puesto. Imperial College de Londres se mantiene en segundo lugar por tercer año consecutivo, compartiendo ahora la posición con la Universidad de Stanford, que asciende desde el tercer puesto. Oxford y Harvard se mantienen en 4º y 5º lugar, respectivamente.

EEUU es el país con mayor representación en el ranking (184 universidades clasificadas), seguido del Reino Unido (93) y China (85).

La UAB cae del 'top 200'

A nivel internacional, la UB se sitúa este año en el puesto 165 (el año pasado conquistó el 160) mientras que el segundo recae en la Complutense de Madrid (199). El campus madrileño supera a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que se sitúa en el 211 (el año pasado alcanzó el 172) y queda fuera del ‘top 200’. La Universitat Internacional de Catalunya es la debutante española mejor clasificada en esta edición y consigue entrar en el rango 901-950. En el indicador de impacto de la investigación -medido por las citas por profesor- la universidad española mejor clasificada es la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que ocupa el puesto 189 sin que ninguna otra se sitúe entre las 200 primeras en este apartado concreto.

Los resultados muestran que 24 de las 38 universidades españolas que figuraban en el ranking de 2025 han descendido puestos en la edición de 2026, incluidas las cuatro instituciones mejor clasificadas: UB, Complutense, UAB y la Universidad Autónoma de Madrid. Este descenso indica, según los autores del ranking, “una creciente presión competitiva en medio de preocupaciones sobre la financiación y la productividad de la investigación”.

'Top 100'

El impacto de la investigación sigue siendo “un punto débil estratégico” porque ninguna universidad española entra en el ‘top 100’ mundial en cuanto a citas. Por contra, la internacionalización sigue siendo una ventaja competitiva, liderada por la IE University, que ocupa el tercer puesto a nivel mundial en ratio de estudiantes internacionales. La reputación académica es el único indicador que mejora en España.

En esta edición se incorporan 10 universidades españolas al ranking de las 500 mejores, la tercera cifra más alta del mundo, solo por detrás de China y Alemania. España es el segundo país de la UE con mayor número de facultades clasificadas, pero carece de una institución entre las 100 mejores del mundo, algo que nunca ha logrado y que se debe, entre otros factores, a que la mayoría de las que están en el 'top 100' son privadas con una financiación que multiplica por 20 las españolas. La matrícula que pagan los estudiantes de Berkeley son 30.000 dólares al año. Y en Harvard, 60.000.

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Otro factor que podría situar a España en la lista de las 100 primeras posiciones es la fusión de universidades, algo que, de momento, no pasa de ser una simple idea.