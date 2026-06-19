La diferencia que nos hace únicos

El Jardín de Vistahermosa volvió a ser un año más el lugar de celebración de la gala solidaria de Alinur, en la que se nombran a los nuevos embajadores. El evento estuvo organizado por Pablo Rico y comenzó con un riquísimo cóctel mientras el photocall no paraba de recibir invitados que querían llevarse su recuerdo fotográfico y allí recibiéndolos, la presidenta, Leonor Martínez, y la directora, Nuria Coves. Según llegué me encontré con Óscar Castillo, la cuarta vez durante esta semana en distintos «saraos». Es lo que nos pasa a los que «no tenemos casa», que nos recogemos en la calle. También de los primeros en llegar Hermann Schwarz y Reme Verdú con Francisco Zapata y María García Olcina. Una alegría ver a Bruno Fernández, excomandante de Marina, y Cristina Quintans que, después de un periplo por varias ciudades, vuelven a vivir en Alicante.

La gala comenzó con unas palabras de la concejala de Comercio, Lidia López, en las que alabó con emoción el trabajo de la Fundación Alinur. Acompañándola, otras autoridades como Lola Peña, Ana Vega, José Muñoz, Miguel Pascual o Carmen Robledillo. La alcaldesa Teresa Belmonte y Marco Moya llegaron de Bigastro justo a tiempo de empezar la gala.

El equipo de Alinur / El equipo de Alinur

Los presentadores, dos alumnos de Alinur, dieron la palabra a Nuria que, como viene siendo tradición, espera en el escenario a los padrinos y a los nuevos embajadores a los que dirige unas palabras. De los cinco nuevos, la primera en recibir la mención fue Alba Muñoz, Bellea del Foc 2024, de la que Nuria destacó su pureza, su brillo, su luz. Y no hizo falta que lo dijera, pero ya vimos que es de lágrima fácil… El siguiente fue Vicente Galiana, gerente de Estygés Seguros, y señaló cómo protege a los suyos y está pendiente de los demás con lealtad y compromiso.

Tuve la suerte, junto a Isidro Fernández, de ser madrina de mi «persona vitamina», la cantante Inma Serrano (ha vuelto a cambiar de look y ahora es rubia con el pelo al cero y medio, preparada ya para el concierto de cantautores de la Plaza de Toros del 11 de julio). De ella dijo Nuria que su aportación a la vida de cada uno de nosotros con sus canciones es un inmenso regalo que nos hace más felices. Luego le tocó el turno a Laura Rodríguez, CEO de 12 TV, que recibió con mucho agradecimiento que Nuria la definiera como luchadora y emprendedora, y con gran sensibilidad y ternura.

Y la quinta embajada recayó en David Olivares, presidente de la Federación de Hogueras, que se santiguó antes de las palabras de Nuria por lo que le pudiera caer. Ella aseguró que él reflejaba generosidad, y que veía en sus ojos el brillo de los que se entregan, de los solidarios y le agradeció su intenso trabajo por la inclusión.

Hermann Schwarz, Reme Verdú, María García Olcina y Francisco Zapata. / INFORMACIÓN

Y premiada también fue la presidenta de Alinur, porque la Federación la sorprendió con la insignia de oro honorífica, que fue entregada por el presidente, así como por la Bellea del Foc, María Pastor, y sus seis damas de honor. Una emocionadísima Leonor comentó que «esta insignia es de los chicos, de sus familias, de los embajadores, de los trabajadores…».

Escuchando con atención, amigos de la Fundación como Bjørn Sandstrøm, Martha Ortiz, Lola Barberá, Victoria Martínez, Reme Antón, la espectacular Andrea Egido, Begoña Méndez, Paloma Amo, Lisardo Gabarre, Juan de Dios, Marta Salaberri, Diego del Castillo, Juan Latorre, Sara Pérez Ramón, Mayte López o Raquel Pastor.

En este tipo de cenas es importante con quien te toca en la mesa. Yo tuve muchísima suerte de estar acompañada por Antonio Samper, Paco Capó (un descubrimiento su sentido del humor explicando cómo definía lo que era un arroz con costra), Remedios Alarcón, Eva Toledo, Alba Muñoz, Alicia Muñoz y un tal Alberto, que no apareció y se convirtió en la «comidilla» de la noche. En la mesa contigua, también con mucha diversión y risas, Isidro Fernández y Consuelo Reche, José Miguel Villaescusa, Techi Bernabeu, José Manuel Rosique y Rafa Arabia, también habituales «cierrabares». Y la mesa televisiva, con Laura Rodríguez a la cabeza, acompañada por José Antonio Paz, Andrés Maestre, Fernando Sepulcre, Pepe Llorca y Cristina Llorens.

Lo de Quinet celebró su "Mig Any". / Guía Tastar

Y me quedo con unas palabras de Leonor sobre Alinur: «Aquí nadie es diferente, aquí cada uno de nosotros es único».

Legado

Lleva ya seis meses de rodaje, porque la idea era presentar un proyecto gastronómico consolidado. Joaquín Solbes Cárceles abrió antes de Navidad «Lo de Quinet», un lugar donde el producto de máxima calidad y kilómetro cero es la base de su propuesta y que tiene a Alberto Durá como responsable de cocina. No vienen a hacer nada nuevo, sino a honrar lo que ya estaba aquí, el legado de la memoria gastronómica con tres ingredientes principales: personas, producto y territorio.

El establecimiento destaca por sus productos km0 de la máxima calidad. / Guía Tastar

Recibiendo a los numerosos clientes, proveedores y amigos, Carmen Cárceles, impulsora del proyecto con un maravilloso traje de chaqueta blanco roto y un boche dorado. Ideal. Hay que decir que todos los invitados iban correctísimos, excepto dos señores en bermudas que se ve que no les había dado tiempo de pasar por casa a cambiarse…

Del mundo de la gastronomía, y probando el maravilloso jamón, los embutidos y quesos de la provincia vimos a los expertos Josep Bernabeu, Pedro Garrido o Ángeles Ruiz, así como Israel Aldeguer, propietario del Toch; o Ernesto Frutos, de Alma Cocina Viajera. Alternando entre el brioche con anchoa o las tostas de foie encontramos a Maribel Vegara, Merche García, Elena Vidal, Manolo Palomar, José Palmás, Mercedes Giménez, Loli de Egea o Paloma Catalá.

Joaquín Solbes con parte del equipo de "Lo de Quinet". / INFORMACIÓN

A la hora del gazpacho de cereza o la ensaladilla con anchoa ahumada, María Cano, Ana Madrid o Pilar Barceló. Ya con el pan con chocolate estilo de la casa con el que concluyó el suculento menú, vi al inagotable y queridísimo Armando Sala o a Pilar Galocha, recién llegada de viaje.

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Y de ahí, a meternos de lleno en las hogueras con la Arribada del Foc, patrocinada por El Corte Inglés, y que este año han dedicado a los medios de comunicación. Ánimo a mis compañeros que cubren estas fiestas, ¡que ya no queda ná…!