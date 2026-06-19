Andalucía
La familia de Sandra Peña apela ante la Audiencia de Sevilla el archivo de la querella contra el colegio
EFE
Los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años que se suicidó el pasado octubre en Sevilla víctima de un posible caso de acoso escolar, han recurrido ante la Audiencia de Sevilla el archivo de la querella que presentaron contra los responsables de su colegio privado concertado Irlandesas de Loreto.
Entre otros aspectos, ha informado EFE el abogado de la familia, piden que se tenga en cuenta la autopsia practicada al cadáver de la menor, cuyo cuerpo presentaba cortes y que reveló que había ingerido alcohol (0,59 miligramos), por si esto pudo producirse antes en el propio colegio, dado que se suicidó muy poco después de la salida de clase.
La formalización del recurso de apelación, adelantado por Diario de Sevilla, se produce después de que la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, Plaza 7, confirmara la resolución por la que ya acordó el archivo provisional de la querella por posibles delitos de homicidio por imprudencia o trato degradante.
El juez decidió no continuar con el procedimiento "por falta de sustento jurídico" para responsabilizar de la muerte de una alumna al personal educativo del colegio, y consideró innecesario reproducir en la instrucción lo que ya se ha hecho en la Fiscalía de Menores, que investiga por su parte a tres alumnas señaladas como posibles acosadoras.
En el auto de archivo provisional de la querella, el magistrado entendía que el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, "pero no les era exigible que controlaran a la menor en todo momento para evitar que esta se quitara la vida".
La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía informó a finales de mayo que abrirá expediente sancionador al centro tras detectar que no activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos.
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