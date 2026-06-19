Hito quirúrgico: Vall d’Hebron realiza la primera cirugía pediátrica de Europa con un robot que hace una sola incisión

El equipo de Urología Pediátrica y Trasplante Renal del Hospital Vall d'Ebron ha realizado la primera cirugía pediátrica de Europa con un robot quirúrgico que hace una sola incisión, lo que permite una recuperación más rápida del paciente. El protagonista de este nuevo hito médico es un niño de 12 años, a quien se le ha extirpado un riñón y el uréter después de que una infección causada por el depósito de múltiples piedras, algunas del tamaño de una cereza, dejara ambos órganos sin función.

Han pasado 16 años desde que un robot quirúrgico entró por primera vez en los quirófanos del Vall d’Hebron, para operar a una niña con un tumor de ovario. Aquella intervención se convertiría en la primera cirugía robótica realizada por un servicio de Cirugía Pediátrica en Europa y marcaría el inicio de una etapa de cirugía mínimamente invasiva. Desde entonces, la tecnología ha evolucionado y los primeros dispositivos, desarrollados inicialmente por la NASA, han dado paso a sistemas más precisos, flexibles y menos invasivos.

De hecho, el nuevo robot, llamado SHURUI Single Port (SP) y desarrollado por la empresa china Surgerii Robotics, que ha elegido Vall d’Hebron como puerta de entrada de esta tecnología en Europa, en vez de cuatro brazos que requieren varias incisiones para introducir la cámara y los instrumentos quirúrgicos, tiene un único brazo y accede al cuerpo a través de una única incisión, de apenas dos centímetros y medio. Por esta entrada, se introduce todo el material, incluido un cámara de 360 grados, que se despliegan como si fueran los tentáculos de un pulpo microscópico, lo que permite llegar a espacios anatómicos reducidos.

Primera cirugía con un robot que permite operar con una sola incisión. / s

En la primera intervención con la nueva tecnología, realizada hace un par de semanas, un equipo multidisciplinar, liderado por el jefe de Urología Pediátrica y Trasplante Renal, Marino Asensio, operó a un niño de 12 años, paciente de la doctora Glòria Royo, cirujana adjunta. “Hemos podido realizar la extracción del riñón y el uréter que se habían infectado y habían dejado de funcionar a raíz del depósito de múltiples piedras, algunas de más de tres centímetros”, ha descrito la doctora. “El sistema nos ha facilitado la extracción del riñón y el uréter completo con una sola incisión”, ha destacado.

La rápida recuperación

A su vez, Asensio ha comentado que cuando el hospital les explicó que adquirirían, gracias al fondo STEP de la Unión Europea, el nuevo robot les "entusiasmó la idea" porque cuando un niño tiene que ser operado, "la dinámica de toda familia se ve alterada". Y, cuanto antes recibe el alta el paciente, "antes la familia recupera su dinámica habitual y eso lo permite la cirugía mínimamente invasiva".

Mientras que David Virós, presidente de la Comisión de Cirugía Robótica y jefe de Servicio de Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, ha destacado que el nuevo robot, que ya se ha utilizado en otras cirugías urológicas pediátricas y se utilizará también en intervenciones de adulto, no solo permite reducir el "daño quirúrgico", sino también, dado que precisa de una única incisión, "realizar cirugías en localizaciones donde antes no era posible". Por todo ello, el hospital prevé realizar entre 200 y 300 cirugías más al año y en procedimientos más complejos.

El Vall d'Hebron ha querido subrayar que los robots no operan de manera autónoma, sino que es el cirujano el que dirige la intervención desde una consola situada fuera de la zona estéril donde dispone de una visión tridimensional del interior del paciente, ampliada hasta diez veces. “Para los profesionales, estos sistemas aportan más precisión, permiten acceder a zonas reducidas y abordar cirugías complejas con menos estrés físico, eliminando factores como el temblor o el cansancio postural”, ha añadido Asensio.

Representación de la cirugía con el nuevo robot. / Vall d'Hebron

“Y, para los pacientes, los beneficios son múltiples: tienen menos sangrado, menos complicaciones, menos dolor postoperatorio, estancias hospitalarias más cortas, una recuperación más rápida y un mejor resultado estético, aspectos especialmente importantes en pediatría”, añade.

Centro de referencia

Vall d’Hebron es un centro de referencia en cirugía robótica y compleja en diferentes especialidades. Por ejemplo, en urológica pediátrica, es el único centro de España con un programa de cirugía robótica ininterrumpido, que supera las 200 intervenciones. Como centro de referencia, atiende a pacientes de todo el Estado.

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Con este nuevo equipamiento, Vall d’Hebron dispone ya de cuatro quirófanos con cirugía robótica: tres multipuerto y uno monopuerto. Para el equipo de Cirugía General y del Aparato Digestivo, el nuevo sistema abre nuevas posibilidades sobre todo en procedimientos hepatobiliopancreáticos y colorrectales complejos, donde la combinación de precisión y mínima invasividad puede favorecer la recuperación de los pacientes.