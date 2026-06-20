Por qué no debes poner los pies en el salpicadero aunque vayas de copiloto

Es un gesto muy habitual en viajes largos: el copiloto se relaja, reclina el asiento y sube los pies al salpicadero. Puede parecer una postura cómoda, pero es una de las más peligrosas dentro de un coche. El motivo está justo delante: el airbag.

El problema no es solo el golpe

Cuando se produce un accidente, el cuerpo no se queda quieto. Aunque el ocupante lleve puesto el cinturón, la deceleración puede lanzar piernas, cadera y torso en direcciones distintas. Si los pies están apoyados sobre el salpicadero, la postura deja al pasajero en una posición muy vulnerable.

El riesgo aumenta porque el airbag del copiloto se despliega en milésimas de segundo y con una fuerza enorme. Está diseñado para proteger a una persona sentada correctamente, con la espalda apoyada, los pies en el suelo y el cinturón bien colocado. No está pensado para encontrar unas piernas encima del salpicadero.

Qué puede pasar si salta el airbag

En una posición normal, el airbag ayuda a amortiguar el impacto. Pero si el copiloto lleva los pies arriba, puede empujar las piernas violentamente hacia el cuerpo o hacia la cabeza. El resultado pueden ser lesiones graves en cadera, pelvis, rodillas, fémur, columna o rostro.

Distintos tipos de airbags en un coche. / INFORMACIÓN

La imagen mental es sencilla: lo que debería ser un elemento de protección se convierte en una fuerza que multiplica el daño porque el cuerpo está mal colocado. No hace falta circular a una velocidad extrema para que el riesgo sea serio. Basta con un frenazo brusco, una colisión frontal o un impacto inesperado.

El cinturón tampoco protege igual

Otro problema es que esta postura altera el funcionamiento del cinturón de seguridad. Si el pasajero va recostado o con las piernas elevadas, la banda no sujeta el cuerpo como debería. En caso de accidente, puede producirse el llamado efecto submarino, cuando el cuerpo se desliza por debajo del cinturón.

Eso puede provocar lesiones internas y reducir mucho la eficacia de los sistemas de seguridad del vehículo. El cinturón, el asiento, el reposacabezas y el airbag trabajan como un conjunto. Si el ocupante va mal colocado, todo ese sistema pierde parte de su protección.

La postura correcta del copiloto

La forma segura de viajar como acompañante es mucho menos llamativa: espalda apoyada en el respaldo, reposacabezas bien ajustado, cinturón colocado sobre hombro y pelvis, y pies en el suelo. También conviene evitar ir demasiado reclinado, porque esa posición puede hacer que el cinturón no retenga correctamente.

La clave es entender que el airbag no es un colchón suave ni una garantía absoluta. Es un sistema pensado para actuar en una postura concreta. Por eso, subir los pies al salpicadero no es solo una mala costumbre: puede convertir un accidente asumible en una lesión muy grave.