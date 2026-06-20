Crisis sanitaria
Sanidad "da por cerrada" la gestión del hantavirus tras confirmar que todos los seguimientos han dado negativo
Las dos personas que dieron positivo durante el seguimiento en España ya han recibido el alta hospitalaria y se encuentran en sus domicilios
EP
El Ministerio de Sanidad ha "dado por cerrada" la gestión del brote de hantavirus al confirmar que todas las personas que permanecían en seguimiento por el brote han completado el periodo de cuarentena establecido y han dado negativo en las pruebas PCR realizadas, por lo que ya pueden retomar su actividad habitual.
Las dos personas que dieron positivo durante el seguimiento en España ya han recibido el alta hospitalaria y se encuentran en sus domicilios, donde continúan con las recomendaciones preventivas previstas para los casos confirmados, según ha precisado el departamento que dirige Mónica García.
Con la finalización de las cuarentenas, los resultados negativos de las personas en seguimiento y el alta de los dos casos positivos, Sanidad considera concluida la crisis sanitaria vinculada al crucero MV Hondius.
- El climatólogo Olcina ante la llegada de una masa de aire sahariano: 'Va a ser un calor en Alicante muy mantenido y continuado
- El Ayuntamiento levanta la mano y permite más días de fiesta en el Mercadito de Hogueras de Alicante
- Álex Elvira, adiestrador canino, dicta sentencia sobre las cuatro mejores razas de perro para principiantes: labrador, golden, caniche y yorkshire
- Cancelado el Reggaeton Beach Festival de Alicante: la organización suspende su agenda del 2026 por falta de viabilidad económica
- El precioso pueblo de Alicante que este sábado vive su noche más romántica: música en las calles, photocall y cena a la luz de las velas
- Una de las playas más largas de España está en Alicante: casi 7 kilómetros de arena para disfrutar este verano
- Elda acogerá este fin de semana el concierto gratuito de tres míticos grupos españoles de heavy metal
- He cotizado 20 años a la Seguridad Social: a qué edad me puedo jubilar y cuánto cobraré